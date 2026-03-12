Senado aprueba por unanimidad tope de 70 mil pesos a pensiones de ex funcionarios

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno del Senado de la República de México aprobó por unanimidad, con 116 votos, una reforma para eliminar las llamadas “pensiones doradas” de ex funcionarios públicos y establecer un tope máximo de 70 mil pesos mensuales para jubilaciones financiadas con recursos públicos.

La modificación al artículo 127 constitucional fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y aplicará al personal de confianza de empresas públicas del Estado y organismos descentralizados en los tres niveles de gobierno.

La reforma también contempla que el nuevo límite se aplique a pensiones ya vigentes, pues actualmente alrededor de 6 mil 293 ex funcionarios de alto rango reciben jubilaciones que van de 100 mil a un millón de pesos mensuales, mientras que la mayoría de los pensionados en el país percibe entre 6 mil 600 y 8 mil 400 pesos al mes.

Tope ligado al salario presidencial

Durante la discusión en tribuna, el senador Enrique Inzunza, de Morena y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, explicó que el monto de las pensiones no podrá superar la mitad del salario mensual de la o el titular del Ejecutivo federal, lo que equivale aproximadamente a 70 mil pesos mensuales.

El legislador subrayó que la reforma busca reducir la desigualdad en el sistema de jubilaciones pagadas con recursos públicos.

Con la aplicación de este límite, el gobierno estima un ahorro anual de alrededor de 5 mil millones de pesos, recursos que, según se explicó, equivalen a financiar durante un año la pensión para adultos mayores de más de 130 mil personas.

Excepciones al límite

El dictamen establece algunas excepciones. No estarán sujetas al tope las pensiones de integrantes de las Fuerzas Armadas, aquellas derivadas de aportaciones sindicales en sistemas de ahorro complementario, ni la pensión no contributiva de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, sostuvo que la reforma busca poner orden en el sistema de jubilaciones financiadas con dinero público y evitar pagos desproporcionados.

Más de 6 mil jubilados ganaban más que la presidenta

De acuerdo con la información que la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, dio a conocer en la conferencia presidencial del 18 de febrero, hay seis mil 292 jubilados que reciben mensualmente más de lo que gana la mandataria federal.

La funcionaria federal explicó que son tres mil 504 los jubilados de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro que tienen una pensión superior al salario presidencial; en ese grupo está el extrabajador que gana un millón de pesos al mes.

En Petróleos Mexicanos hay otros 544 extrabajadores que ganan más que la Presidenta de la República; en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hay otros dos mil 199; en Nacional Financiera son nueve; en el Banco Nacional de Obras son 19 y en el Banco de Comercio Exterior son 22 personas con pensiones millonarias.