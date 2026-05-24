Sheinbaum rendirá informe nacional el 31 de mayo desde Palacio Nacional por aniversario de su triunfo electoral

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TABASCO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el próximo domingo 31 de mayo presentará un informe con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral, el cual será transmitido desde Palacio Nacional y difundido de manera simultánea en plazas públicas de las 32 entidades del país.

Durante un evento realizado en Teapa, la mandataria explicó que decidió no convocar a una concentración masiva en el Zócalo de la Ciudad de México para evitar traslados de simpatizantes desde distintos estados.

“Decidí que voy a hacer un informe el domingo 31 de mayo, pero en vez de que todos vayamos a la ciudad, en cada plaza de las 32 entidades de la República vamos a conectarnos para que se escuche el informe”, expresó.

Sheinbaum señaló que este ejercicio forma parte de la rendición de cuentas de su administración, aunque no esté contemplado como una obligación constitucional.

La presidenta destacó que el informe servirá para explicar los avances de su gobierno, el origen del movimiento político que representa y la relación que, afirmó, mantiene con la ciudadanía.

Asimismo, reiteró su postura en defensa de la soberanía nacional y aseguró que México no acepta intervencionismo extranjero en asuntos internos.

“México no es colonia de nadie, no somos protectorado de nadie; México es un país libre, independiente y soberano”, sostuvo.

Durante el evento en Tabasco, la mandataria también señaló que existe oposición a su gobierno por parte de grupos de poder económico.

El acto en Teapa correspondió a una entrega de programas sociales, donde estuvo acompañada por Leticia Ramírez Amaya y el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez.