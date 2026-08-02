Lula oficializa candidatura para buscar un cuarto mandato en Brasil

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SAO PAOLO.– El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura para buscar un cuarto mandato en las elecciones presidenciales de octubre, al asegurar que se encuentra en condiciones de competir por un último periodo al frente del país.

Durante la convención nacional del Partido de los Trabajadores (PT), celebrada en São Paulo, Lula, de 80 años, fue proclamado candidato ante miles de simpatizantes.

“Quiero luchar contra la vejez, no quiero andar arrastrando las piernas”, expresó el mandatario durante su discurso, en el que afirmó sentirse con la fortaleza necesaria para enfrentar una nueva campaña presidencial.

Lula regresó a la Presidencia en 2023, después de haber gobernado Brasil entre 2003 y 2010. La elección de octubre marcará la séptima ocasión en que compite por la jefatura del Estado brasileño.

Competirá contra Flávio Bolsonaro

El abanderado del PT enfrentará al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022 y actualmente enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

Durante la convención, simpatizantes de Lula destacaron los programas sociales impulsados durante sus gobiernos y expresaron su respaldo al proyecto del mandatario.

Tensión con Estados Unidos

La campaña presidencial inicia en un contexto de fricciones diplomáticas con Estados Unidos, luego de que el gobierno del presidente Donald Trump impusiera en julio nuevas rondas de aranceles a productos brasileños al acusar a Brasil de mantener prácticas comerciales desleales.

Aunque Lula evitó referirse directamente a Trump durante su discurso, las diferencias comerciales entre ambos países se perfilan como uno de los temas que marcarán el proceso electoral brasileño.