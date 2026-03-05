Rechaza el PAN reforma electoral: el problema es el crimen organizado, no los spots

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, advirtió que su partido votará en contra de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y enviada al Congreso de la Unión.

“El PAN no va con la reforma electoral. Desde el día uno dijimos que ni un solo voto porque tenemos una visión profunda y radicalmente distinta de lo que ellos creen que es necesario reformar en el derecho electoral en México”, afirmó en entrevista con la periodista Azucena Uresti.

Romero sostuvo que la propuesta oficialista prioriza temas como la regulación de spots y la eventual eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), mientras que, a su juicio, deja de lado asuntos de mayor relevancia.

Críticas por exclusión de la oposición

El líder panista acusó a Morena de no haber tomado en cuenta a las fuerzas opositoras durante la elaboración de la iniciativa.

“Ellos ya no hacen ni la finta de que parezca que México es un país democrático en el que se escuchen otras voces; solo se escuchan entre ellos”, señaló.

Si bien reconoció que México requiere una reforma electoral, insistió en que el enfoque debe centrarse en problemáticas como la presunta infiltración del crimen organizado en los procesos políticos.

“Para nosotros, el tema de fondo es reconocer como Estado mexicano que el crimen organizado cada vez está más infiltrado, porque no solo pone candidatos, pone alcaldes, alcaldesas y gobernadores”, afirmó.

Otras fuerzas también en contra

Romero cuestionó que la iniciativa contemple topes a partidos políticos y la eliminación del PREP, pero no aborde la influencia del crimen organizado.

“Que la gente decida si esto es un tema de spots o del crimen organizado. Ni nos tomaron en cuenta, por lo que el PAN no va con esta reforma”, puntualizó.

La postura del PAN se suma a la de Movimiento Ciudadano, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), cuyos dirigentes también han adelantado su rechazo a la propuesta.