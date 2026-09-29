Félix González niega ser propietario de empresa contratada para obras del Barrio Mágico de Chetumal

COZUMEL.- El exgobernador de Quintana Roo Félix González Canto negó ser propietario, socio o tener algún vínculo empresarial con TYA del Sureste, compañía que recientemente obtuvo un contrato de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) para realizar trabajos de rehabilitación y mejoramiento urbano en el Barrio Mágico de Chetumal.
La declaración del exmandatario surge después de publicaciones que desde años anteriores han relacionado su nombre con la empresa y que incluso han sostenido que ésta sería controlada por él mediante terceros. González Canto rechazó esos señalamientos y aseguró que tampoco conoce a quienes aparecen formalmente como accionistas de la compañía.
“No solo no es mía, no conozco a los accionistas, jamás he estado en alguna empresa constructora ni como socio ni nada”, afirmó.
TYA del Sureste volvió a ser objeto de atención pública después de resultar favorecida en el proceso para intervenir el polígono del Barrio Mágico de Chetumal. Distintos medios han reportado la adjudicación y antecedentes de otros contratos de obra pública recibidos por la compañía en Quintana Roo.
González Canto rechazó específicamente las versiones que lo identifican como supuesto propietario oculto o beneficiario de la empresa a través de terceras personas.
“No tengo vínculos con ninguna empresa constructora. Es totalmente falso”, sostuvo el exgobernador.
Los señalamientos sobre una presunta relación entre González Canto y TYA del Sureste han sido publicados en medios locales, pero las fuentes consultadas que reproducen esa acusación no aportan elementos suficientes para establecer de manera independiente que el exmandatario sea propietario o controle actualmente la compañía.
En información reciente sobre la adjudicación del Barrio Mágico aparecen relacionados con la sociedad los nombres de Fernando Uriegas Corcuera, Mario Aldo Salinas y Fernando Antonio Mata Salazar.
Frente a las versiones difundidas, González Canto fijó así su postura y negó de manera categórica cualquier participación accionaria, empresarial o de otro tipo en TYA del Sureste.