FGE detiene a cuatro policías por caso de jóvenes privados de la libertad en Chetumal

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CHETUMAL.- Cuatro policías, tres municipales y uno estatal, fueron detenidos por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad de tres jóvenes ocurrida la madrugada del pasado 29 de agosto en el bulevar Bahía de Chetumal, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El fiscal general de Quintana Roo, Raciel López, precisó que fueron cuatro y no cinco los elementos asegurados, como se había informado inicialmente.

Los detenidos fueron identificados como José Rogelio “N”, Ángel Israel “N”, Ana Karen “N” y José Gerardo “N”. Su captura se realizó mediante un operativo en el que participaron agentes de la Policía de Investigación de la FGE, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Policía Municipal de Othón P. Blanco.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los elementos habrían interceptado a una de las víctimas cuando circulaba a bordo de un vehículo y posteriormente la entregaron a integrantes de una célula delictiva que llegaron al lugar.

Las autoridades investigan así la presunta participación de servidores públicos encargados de tareas de seguridad en la desaparición de los jóvenes y su posible colaboración con integrantes de la delincuencia organizada.

Respecto de las víctimas, la FGE recordó que dos de los jóvenes fueron liberados durante la misma noche del 29 de agosto.

El tercero permaneció desaparecido hasta la noche del 31 de agosto, cuando fue localizado con diversos golpes. Los tres se encuentran actualmente fuera de peligro, según la información proporcionada por la autoridad ministerial.

Tras las detenciones, la Fiscalía advirtió que no tolerará actos de complicidad ni abusos de poder cometidos por servidores públicos responsables de brindar seguridad a la población.

José Rogelio “N”, Ángel Israel “N”, Ana Karen “N” y José Gerardo “N” fueron puestos a disposición de un Juez de Control por su probable participación en los delitos de desaparición forzada de personas, abuso de autoridad y robo de vehículo.

Será la autoridad judicial la encargada de determinar su situación jurídica y eventual responsabilidad en los hechos.