Gobierno de Estefanía Mercado impulsa oportunidades laborales con la 17ª Feria Municipal del Empleo

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Como parte del compromiso del gobierno de Playa del Carmen, encabezado por la presidenta municipal Estefanía Mercado, de fortalecer la economía familiar y generar mayores oportunidades para las y los ciudadanos, se llevó a cabo la 17ª Feria Municipal del Empleo y Servicios Laborales para la Prosperidad en el segundo parque del fraccionamiento Villas del Sol.

La secretaria de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, Estefanía Hernández, subrayó que esta feria organizada por la Dirección del Trabajo y Promoción del Empleo, reunió alrededor de 12 empresas de distintos sectores productivos, que ofertaron más de 661 vacantes para perfiles diversos, entre ellos choferes, recepcionistas, meseros y otros puestos que responden a las necesidades del mercado laboral.

En esta jornada, dijo, participaron importantes empresas, instituciones y organismos de los sectores turístico, comercial, financiero, de servicios y de seguridad, entre ellos Holbox Gas, Hotel Barceló, GoMart y GoGas, Hotel Grand Palladium, Franz y Asociados, Tiendas Chedraui, Mobility ADO, Coppel, Grupo Vidanta, Hotel Hard Rock Riviera Maya.

Así como, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo, la Fuerza Aérea Mexicana, Grupo de Base No. 12 (Tulum), y la 18/a. Zona Aérea Militar (Cozumel).

Además de acercar oportunidades de empleo formal, la feria brindó a las y los asistentes servicios gratuitos y de orientación por parte de diversas dependencias, entre ellas el DIF Municipal con la expedición de certificados médicos; la Fiscalía General del Estado con la entrega inmediata de constancias de antecedentes no registrales; el Registro Civil y la Junta Municipal de Reclutamiento; la Secretaría de Salud Municipal, con la aplicación de vacunas contra el sarampión; y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que promovió sus programas y servicios.

Con este tipo de acciones, el gobierno municipal facilita el contacto directo entre empresas y personas buscadoras de empleo, fortaleciendo la vinculación laboral y contribuyendo al desarrollo económico de Playa del Carmen.