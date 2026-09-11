Muerte de Zenyazen Escobar fue un suicidio, según principales líneas de investigación de la FGR.

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VERACRUZ.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones sobre la muerte del diputado federal de Morena, Zenyazen Roberto Escobar García, apuntan a que se trató de un suicidio, aunque aclaró que la indagatoria permanece abierta y no se descartan otras líneas de investigación.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que el análisis integral de los indicios, peritajes, dictámenes y testimonios reunidos hasta el momento coincide en que la principal hipótesis es una muerte por suicidio.

“De un análisis individual, integral y sistemático de los indicios, dictámenes, exámenes y testimonios con los que se cuenta, las principales líneas de investigación avanzan, coinciden y apuntan en el sentido de haberse tratado de una muerte por suicidio”, indicó la FGR.

La institución precisó que las investigaciones continuarán hasta lograr el esclarecimiento pleno de los hechos y advirtió que no se descarta la posibilidad de que surjan otros móviles conforme avance la indagatoria.

El legislador fue localizado sin vida el pasado 4 de septiembre en la comunidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional, Veracruz, con una herida de arma de fuego.

Más de 150 actos de investigación

La FGR destacó que asumió el caso por tratarse del fallecimiento de un diputado federal en funciones y aseguró que la investigación se ha desarrollado con estricto apego a los protocolos ministeriales.

La dependencia informó que ha realizado más de 150 actos de investigación, entre inspecciones, peritajes y análisis de evidencia, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) y de la Fiscalía Federal en Veracruz.

“Desde las primeras diligencias, el resguardo, la recolección, el aseguramiento, registro y análisis de los indicios se han llevado a cabo con estricto apego a la normatividad y los protocolos respectivos”, señaló.

Sheinbaum pidió informar resultados

Horas antes del comunicado, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó durante su conferencia matutina que la FGR ya contaba con resultados preliminares sobre el caso y pidió que fuera la propia institución la encargada de hacerlos públicos.

“Lo tiene que informar la Fiscalía, ya tienen algunos resultados y lo informarán ellos”, declaró la mandataria.

Tras el fallecimiento del legislador, autoridades de Veracruz habían señalado que se investigarían todas las hipótesis y evitaron especular sobre las circunstancias de la muerte.

Zenyazen Escobar García, de 42 años, representaba al Distrito 16 de Veracruz en la Cámara de Diputados y anteriormente se desempeñó como secretario de Educación del estado durante la administración de Cuitláhuac García.