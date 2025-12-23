Fortalece Mara Lezama proyectos de la juventud quintanarroense

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa refrendó el compromiso de su administración con las juventudes quintanarroenses, al encabezar la presentación y entrega de apoyos a participantes en la Convocatoria para Grupos Sociales de Personas Jóvenes del Programa “Potencialización de Esfuerzos a través del Cooperativismo”, una acción que las y los coloca en el centro del desarrollo económico y social del Estado, reconociéndolos como agentes clave de transformación.

“Las juventudes, chavas y chavos emprendedores que no son el futuro, son el presente de nuestro país y en este gobierno sin duda son prioridad y me da mucho gusto que este dinero, este incentivo que hoy les entregamos, se desdoble más y más”, expresó la Gobernadora.

Destacó que en la convocatoria “se reúnen cuatro grandes ideas: el cooperativismo, la capacidad de aprender, que ustedes ya son unas expertas y expertos, la sostenibilidad y algo que tienen ustedes de manera extraordinaria, la fortaleza juvenil”.

Durante el mensaje dirigido a las y los jóvenes, la gobernadora Mara Lezama afirmó que tienen esa capacidad de emprender, de invertir, de innovar, pues son creadores de esta civilización, de todo este conocimiento tecnológico y científico. “Y tenemos algo sumamente claro, que la humanidad debe ser sostenible o no podrá seguir existiendo. Decirles siempre sí, el desarrollo sí, sostenible y sustentable, y esta fortaleza que les da su edad garantiza esa continuidad generacional”, puntualizó.

Este programa fortalece proyectos productivos juveniles mediante su integración a esquemas de economía social y solidaria, impulsando tres temáticas estratégicas: producción de bienes de consumo sostenibles, promoción de la salud y el bienestar, e innovación sostenible y ecológica, con el objetivo de contribuir al desarrollo regional y al bienestar comunitario en Quintana Roo, explicó Alma Alvarado, directora del Insituto Quintanarroense de la Juventud.

Un total de 71 proyectos pasan a la gran final en las categorías: 30 de Producción de Bienes y Consumo, 17 en Promoción de la Salud y 24 en Bienestar e Innovación Sostenible y Ecológica.

La entrega de apoyos económicos a proyectos juveniles, se lleva a cabo con una inversión de 5.7 millones de pesos, destinados a fortalecer el emprendimiento colectivo, la producción responsable y la organización cooperativa de las juventudes en los 11 municipios.

Estos estímulos son un esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Bienestar (SEBIEN), el Instituto de Economía Social y Solidaria (IESSOL) y el Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ), como parte de una estrategia interinstitucional que promueve oportunidades reales de desarrollo, generación de ingresos y empleo para las y los jóvenes en todos los municipios de Quintana Roo.

Por su parte, Irazú Sarabia, titular de IESSOL, destacó el interés de los jóvenes en este programa que contribuye a expandir la experiencia juvenil para el futuro en el medio laboral.

La titular de SABGOB, Reyna Arceo, destacó la amplitud de proyectos presentados e indicó el compromiso para el próximo año en la búsqueda de más recursos para apoyar a la juventud, que es objetivo de este gobierno, transformar y abrir nuevas oportunidades para las y los jóvenes.

En el marco del evento, las y los jóvenes beneficiarios realizaron demostraciones de sus proyectos, fortaleciendo sus capacidades productivas y administrativas, fomentando el trabajo colectivo y la expansión de sus productos y servicios. Estas acciones impulsan habilidades de liderazgo, innovación y gestión, al tiempo que consolidan la cohesión comunitaria y el tejido social y productivo en el Estado.

Además, estuvieron en el presídium Valeria Adriana Tamay Itzincap, Pablo Jesús Ek González, beneficiarios; Alfredo Contreras Méndez, presidente municipal de Bacalar, y Omar Rodríguez Martínez, en representación de la presidenta municipal de Othón P. Blanco.