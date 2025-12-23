Monreal hace campaña en Quintana Roo

Comparte esta Noticia

Por Jorge A. Martínez Lugo

El proceso electoral 2027 lo arrancará el INE la primera semana de septiembre de 2026. Pero las campañas ya comenzaron y negarlo sería querer tapar el sol con un dedo.

En Quintana Roo todo empezó con el destape de Eugenio Segura como “candidato de unidad” para la gubernatura en 2027, poco después de asumir como senador el 1° de septiembre de 2024. Desde entonces, su presencia en la esfera pública oficial es sistemática con cobertura, es decir, cumpliendo con la indicativa morenista y claudista de hacer política en terreno, no despegarse del pueblo; todo iba como cuchillo en mantequilla.

Ante esta especie de “madruguete” se encendieron focos rojos en las filas morenistas que están muy lejos de ser monolíticas.

En este remambaramba de 2024, resucitó Maribel Villegas Canché como aspirante a la gubernatura o, si no prospera, a la presidencia municipal de Benito Juárez-Cancún, en mancuerna con el titular de aduanas Rafael Marín Mollinedo, quien hace un año exactamente, se tomó las primeras fotos con referentes morenistas, alzando la mano para 2027, con lo que resquebrajó el plan de “candidatura de unidad”.

Así celebró la navidad 2024 la clase política morenista y arrancando 2025 comenzaron las manifestaciones, primero contra las campañas adelantadas, segundo, contra una candidatura de unidad con aroma verde, tercero, a favor de la apertura del proceso.

La campaña adelantada de “unidad” ya había comenzado y, por tanto, las otras campañas también. El proceso, inevitablemente, ya está adelantado, no, ¡adelantadísimo! La misma gobernadora tuvo que salir a la palestra para hacer un llamado: ¡no! a las campañas adelantadas y aclarar que ella ni calzones verdes tiene.

Así las cosas, subieron a la contienda Ana Patricia Peralta en mancuerna con Eugenio Segura, por si el género dictaba mujer y todo siguiera quedando en familia. No tardó este plan por razones de la interna-interna verde-morena; de pronto, se cambia la mancuerna y aparece Estefanía Mercado como tercera en discordia, en pareja con el siempre firme y llamado por vox populi delfín Eugenio.

MONREAL, EN CAMPAÑA EN QUINTANA ROO

Ante este panorama, llegan refuerzos en estas últimas dos semanas de diciembre, con el incómodo Ricardo Monreal, quien reafirma su interés por Quintana Roo con sus aliados verdes como ya lo demostró por Tulum, tratando de imponer como alcalde a su protegido” el mexiquense de Huixquilucan, Kike Vázquez-Raña. Si el regiomontano verde Castañón pudo ser alcalde de Tulum, Kike también puede serlo por Morena y hasta con el apoyo de la dinastía Dzul (¿si Marciano viviera?).

Asumiéndose como factótum, Monreal advirtió-amenazó que “puede haber problemas y deserciones anticipadas” si la lista se extiende más allá de Eugenio, Ana Patricia y Rafael, en ese orden.

Afirmó que se debe poner por delante “la unidad del movimiento”, aunque en las elecciones intermedias de 2021 jugó por debajo del agua; apoyó candidaturas prianistas desde la Cdmx, fuego amigo que causó un descalabro al morenismo en la capital y un bajón en las cámaras de diputados y senadores, frenando el plan de las reformas obradoristas y desafiando a la entonces jefa de gobierno de la Cdmx, Claudia Sheinbaum. Monreal ya le ganó en 2021 a Sheinbaum ¿le podrá ganar otra vez?

Este apoyo abierto del traidor 4T Monreal a Eugenio y Ana Patricia, ¿es bueno o es malo; para quiénes?

Finalmente, esta intromisión a favor de sus aliados, del eje Monreal-Adán Augusto-Haces-Velasco en Quintana Roo, es otra evidencia de que el verde va con todo, porque el color es sólo la franquicia de un grupo de poder prianverde que opera dentro del morenismo para sus propios intereses de tribu; en cualquier momento regresan a su origen para competir contra Morena, aunque ya lo hacen desde dentro como fuego amigo.

Mientras tanto la sucesión en Quintana Roo se da entre foráneos, ante la falta de una clase política estatal fuerte; es el regreso a los tiempos del Territorio Federal.

¡La campaña va!… ¡es la campaña! Adelantada, claro, adelantadísima. Usted tiene la última palabra.