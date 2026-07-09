Gabinete de Seguridad niega que Rubén Rocha Moya esté bajo resguardo del Ejército

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México rechazó las versiones que señalan que el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra protegido por el Ejército en instalaciones militares y aseguró que no existe ninguna acción para ocultar o resguardar a personas sujetas a investigaciones nacionales o extranjeras.

Mediante una tarjeta informativa, la instancia encabezada por Omar García Harfuch calificó como falsas las versiones que afirman que fuerzas federales realizaron un operativo para trasladar al exmandatario sinaloense a una instalación militar.

“Ambas versiones son absolutamente falsas”, indicó el comunicado.

El Gabinete precisó que ninguna de las instituciones que lo integran llevó a cabo un despliegue con ese propósito y aseguró que Rocha Moya no se encuentra ni ha permanecido bajo resguardo en la 9ª Zona Militar, la III Región Militar o cualquier otra instalación castrense del país.

Asimismo, reiteró que el Gobierno de México no protege ni oculta a personas que enfrenten investigaciones o procedimientos por parte de autoridades mexicanas o extranjeras.

Durante la conferencia matutina de este jueves 9 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum también se refirió al tema y afirmó que el exgobernador permanece en su domicilio.

“El señor está en su casa. Es más, ni siquiera tiene protección federal, para que a todo el mundo le quede claro”, declaró la mandataria.

Sheinbaum agregó que, respecto a la investigación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sigue contra Rubén Rocha Moya, la posición del Gobierno de México es que las autoridades estadounidenses deben presentar las pruebas que sustenten las acusaciones sobre una presunta colaboración con cárteles del narcotráfico.

En el mismo comunicado, el Gabinete de Seguridad sostuvo que la política de combate a la impunidad se aplica sin distinción.

“En el Gobierno de México no se protege a nadie. La política de cero impunidad se aplica sin distinción de cargos, filiaciones políticas o relaciones personales, y sus resultados son públicos y verificables”, señaló.

Como parte de los resultados de la actual administración, las autoridades informaron que más de 56 mil personas han sido detenidas por delitos de alto impacto, entre ellas líderes y operadores de organizaciones criminales.

También destacaron que las investigaciones han alcanzado a funcionarios y exfuncionarios presuntamente relacionados con actividades ilícitas. De acuerdo con el informe, mediante la Operación Enjambre y otras acciones han sido detenidos 87 servidores y exservidores públicos, incluidos siete presidentes municipales que se encontraban en funciones.

El Gabinete añadió que las labores de inteligencia han permitido afectar no sólo a los principales liderazgos criminales, sino también a sus estructuras operativas, redes logísticas, células generadoras de violencia y mecanismos de financiamiento.

Según las cifras oficiales, estas acciones han contribuido a reducir en 46 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, lo que representa 39 asesinatos menos por día.

Finalmente, las autoridades federales reiteraron su compromiso de mantener la coordinación institucional para fortalecer la seguridad pública, disminuir la violencia y combatir la impunidad en todo el país.