Sheinbaum insiste en que captura de “El Mayo” Zambada implicó una violación a la soberanía

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, aunque considera positiva la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, la forma en que se realizó el operativo representa una violación a la soberanía de México.

Durante la conferencia matutina de este 9 de julio en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que el combate al crimen organizado debe desarrollarse dentro del marco legal y enfatizó que “el fin no justifica los medios”.

“Hay quien ha dicho, y esto es muy importante, que la presidenta no debería de preocuparse por este tema y debería de ocuparse de otros temas. Me ocupo de todo lo que me corresponde todos los días. Pero el asunto aquí es que hubo una violación a la soberanía”, expresó.

Añadió que, si bien Zambada contaba con una orden de aprehensión en México y celebró que actualmente se encuentre detenido, el cuestionamiento del Gobierno federal se centra en la manera en que se concretó su captura.

“Porque repito, el fin no justifica los medios. Por supuesto que este capo de la droga, este líder del Cártel de Sinaloa, pues qué bueno que está detenido. Aquí tenía orden de aprehensión, pero el asunto es la violación a la soberanía en esa detención”, señaló.

La presidenta también cuestionó las declaraciones del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien recientemente aseguró que la aeronave utilizada para trasladar a Zambada no pertenecía a autoridades estadounidenses y que la operación no fue organizada por ese país.

“Lo que no explica es cómo es que el propio FBI presenta el avión en una feria como si hubiera sido un operativo del FBI. Esa es la contradicción. El exembajador dice lo mismo que dijo hace dos años”, afirmó.

Sheinbaum añadió que la contradicción radica en que la aeronave fue exhibida públicamente por el FBI, además de la información publicada posteriormente por un medio de comunicación.

“Pero el problema es que recientemente se presenta el avión como un operativo del FBI en una feria, además de un reportaje que sale en un periódico. Pero el problema es que hay una contradicción y, de acuerdo con la Fiscalía, falta a la verdad por parte del exembajador. Eso es lo que nosotros estamos planteando”, sostuvo.

Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto privado de Santa Teresa, Nuevo México, cerca de El Paso, Texas, luego de que presuntamente fuera secuestrado y entregado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Años después, el FBI exhibió la aeronave utilizada para trasladarlo a Estados Unidos, un Beechcraft King Air modelo 1976, hecho que ha sido señalado por el Gobierno de México como parte de las contradicciones sobre la participación de autoridades estadounidenses en la operación.