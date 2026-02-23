Reporta García Harfuch muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional tras ofensiva del CJNG

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó esta mañana un informe sobre el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en el estado de Jalisco.

El funcionario detalló que la operación fue encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, y derivó en una serie de reacciones violentas atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre los hechos registrados se reportaron bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos e instituciones bancarias, así como agresiones directas contra autoridades.

García Harfuch indicó que, desde el primer momento, el Gabinete de Seguridad activó protocolos de atención inmediata en coordinación con los gobiernos estatales para contener los disturbios y restablecer el orden.

Saldo del operativo

El secretario de Seguridad indicó que tras el operativo registraron 27 agresiones contra la autoridad.

“En Jalisco se registraron seis agresiones, donde, lamentablemente, perdieron la vida 25 elementos de la guardia nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del estado. En estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer. Se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes, que perdieron la vida también en estos ataques. En Michoacán se registraron 13 agresiones, donde perdieron la vida cuatro delincuentes, y 15 efectivos de la de las corporaciones fueron lesionados”, apuntó.

Detalló que se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

“En Jalisco se registró el mayor número de bloqueos en carreteras federales, con 18. En otras entidades se registraron eventos y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata sin que exista reporte de incidentes adicionales. Setenta personas fueron detenidas en siete estados de la república”, recalcó.

García Harfuch hizo un llamado a la población a mantener la calma, a confiar en sus instituciones y a tener la certeza de que el Gobierno de México trabaja con todas las capacidades para restablecer la paz y proteger a la a la población.