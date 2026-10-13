Sheinbaum justifica liberación de presunto delincuente en Morelos para salvar la vida de tres agentes

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CIUDAD DE MÉXICO. – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo justificó la liberación de un presunto integrante de un grupo criminal en Morelos al señalar que la decisión buscó proteger la vida de tres agentes de la Fiscalía estatal que habían sido privados de la libertad, aunque aclaró que corresponde a las autoridades de esa entidad explicar las circunstancias del operativo.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que había detenido a José David “N”, identificado como presunto generador de violencia e integrante de la organización delictiva denominada “Pueblos Unidos”. Sin embargo, posteriormente confirmó que el sujeto fue liberado debido a que tres elementos de la Fiscalía Regional Oriente fueron retenidos por integrantes del mismo grupo mientras realizaban labores de campo.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el gabinete de seguridad federal mantiene comunicación con el Gobierno de Morelos para conocer los detalles de lo ocurrido y coordinar las acciones correspondientes.

La mandataria señaló que la decisión de liberar al detenido fue tomada por las autoridades estatales, por lo que deberán informar sobre las condiciones que llevaron a adoptar esa medida.

“Ellos fueron los que tomaron la decisión del operativo y ellos tienen que explicar. Pero muchas veces en esta circunstancia, cuando hay vidas de por medio, pues, se toma la decisión de salvar vidas y, en todo caso, preparar un operativo de otro tipo para poder detener posteriormente al presunto delincuente que se quería detener”, expresó.

Sheinbaum consideró que, ante situaciones en las que se encuentra en riesgo la integridad de las personas, las autoridades pueden verse obligadas a modificar sus estrategias para evitar consecuencias mayores, sin que ello implique abandonar las acciones para detener a los presuntos responsables de actividades delictivas.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que otro de los factores considerados durante el operativo fue la presencia de numerosas personas en las calles, lo que representaba un riesgo de confrontación con la población civil.

El funcionario indicó que las autoridades estatales optaron por evitar un enfrentamiento que pudiera poner en peligro a los habitantes de la zona, además de los agentes retenidos.

García Harfuch aseguró que la liberación de José David “N” no significa que las investigaciones o las acciones para detenerlo hayan concluido.

Sostuvo que las autoridades continuarán trabajando para lograr nuevamente su captura y evitar que el presunto integrante de “Pueblos Unidos” quede impune.

El caso generó cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en las que se desarrolló el operativo, particularmente por la capacidad del grupo criminal para retener a tres agentes ministeriales mientras se efectuaban las acciones de las autoridades.