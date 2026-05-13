Sheinbaum y García Harfuch descartan confrontación armada para liberar a Chilapa

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguraron que el Gobierno de México busca una salida sin confrontación armada ante el asedio del crimen organizado en Chilapa y otras comunidades de la zona de la Montaña baja de Guerrero, con el objetivo de evitar el mayor número posible de heridos o fallecidos.

Durante la conferencia matutina, García Harfuch explicó que, ante el desplazamiento de al menos 96 personas, las autoridades priorizaron la protección de la población civil.

El funcionario señaló que elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y corporaciones estatales mantienen presencia en la región para brindar seguridad a las familias que abandonaron sus comunidades tras los ataques atribuidos presuntamente al grupo criminal “Los Ardillos”, aunque evitó confirmar oficialmente la autoría de los hechos.

García Harfuch indicó que una intervención inmediata en las comunidades afectadas podría haber puesto en riesgo la vida de más civiles.

“Desde el inicio hay presencia de la Guardia Nacional; primero, la autoridad está para preservar y proteger a la ciudadanía. Hay actores y ciertas personas que, en el momento que están provocando, en el momento de ingresar la autoridad federal, se pondría en riesgo la vida de otras personas”, expresó.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum afirmó que el gobierno federal privilegia una estrategia que evite enfrentamientos directos y reduzca el riesgo para la población.

“Buscamos siempre tener un mecanismo de las operaciones para que haya el menor número de heridos”, sostuvo la mandataria.

Asimismo, informó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, fue enviada para coordinar las acciones de atención en la zona y establecer diálogo con representantes de las comunidades afectadas.