Gobernación niega que EU investigue a Mario Delgado y Adán Augusto López por narcotráfico

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Gobernación desmintió que autoridades de Estados Unidos hayan señalado vínculos con el narcotráfico del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y del senador de la República Adán Augusto.

“Aclara: esta información es falsa”, indicó la dependencia federal a través de su cuenta oficial en la red social X.

El pronunciamiento ocurre en medio del contexto generado por la acusación del Departamento de Justicia estadounidense contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presunta protección a grupos delictivos.

La versión desmentida había sido difundida por el comunicador Mario Di Constanzo.

En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que aún no concluye la investigación relacionada con el exgobernador de Sinaloa, luego de los señalamientos en su contra. Asimismo, señaló que hasta ahora no se han presentado pruebas contundentes por parte de Estados Unidos.

Por su parte, la dirigencia nacional de Morena adelantó que cualquier proceso interno se iniciará únicamente cuando existan resoluciones oficiales y pruebas institucionales. En ese sentido, reiteró que no encubrirá a ningún militante.

También reconoció la decisión del exmandatario estatal de solicitar licencia a su cargo, lo que permitiría facilitar el desarrollo de las investigaciones.

Este caso ha sido considerado como inédito en el país y ha llevado al gobierno federal a insistir en la defensa de la soberanía nacional, así como en el respeto al debido proceso.