Vicefiscal de Sinaloa pide licencia tras acusaciones de EU

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CULIACÁN.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa informó que el vicefiscal general, Dámaso Castro Saavedra, presentó una solicitud de licencia sin goce de sueldo, luego de ser incluido en la lista de 10 funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En un comunicado, la institución precisó que la solicitud fue presentada el 5 de mayo de 2026.

El anuncio ocurre un día después de que la propia fiscalía señalara que Castro Saavedra continuaba “en pleno ejercicio de sus atribuciones legales”.

El funcionario se suma así a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y a Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, quienes también solicitaron licencia tras los señalamientos.

La FGE indicó que Castro Saavedra manifestó su disposición para atender cualquier requerimiento institucional por las vías legales correspondientes.

Asimismo, detalló que la solicitud se fundamenta en diversos artículos de la Constitución federal, la Constitución de Sinaloa y la Ley Orgánica de la Fiscalía.

De acuerdo con el semanario Ríodoce, el vicefiscal es señalado por presuntas irregularidades en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén, ocurrido el mismo día del presunto secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, el 25 de junio de 2024, además de supuestamente recibir sobornos de Los Chapitos.

En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al gobierno de Estados Unidos que entregue las pruebas que respalden los señalamientos, incluida una solicitud de extradición contra Rocha Moya.