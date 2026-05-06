Mara Lezama abre a la circulación el Puente Nichupté

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CANCÚN.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, abrió a la circulación el Puente Vehicular Nichupté, que conecta el centro de Cancún con la zona hotelera en ambos sentidos.

Tal como estaba previsto, el banderazo de apertura se realizó a las 6:30 de la mañana, acompañada de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta; la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama; el delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Guido Mendiburu; y el titular del IMOVEQROO, Rafael Hernández.

Durante el acto, la mandataria exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar los semáforos y tomar en cuenta el funcionamiento de los carriles reversibles, además de cuidar a peatones y ciclistas.

“Solo te pedimos que manejes con precaución. La obra ya está lista. Cuida a las y los ciclistas, respeta los semáforos y disfruta de esta vista. Este puente es tuyo y ya es una realidad”, expresó.

Al evento también asistieron el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres; el secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez; y el residente de obra, Jorge Santiago Martínez.

La apertura del puente representa una nueva alternativa de movilidad para Cancún, al mejorar la conexión entre la zona urbana y el área turística.