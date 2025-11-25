Gobernadoras y gobernadores se adhieren al “Compromiso nacional por el respeto a las mujeres”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las gobernadoras y los gobernadores de todo el país se sumaron al “Compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres”, presentado este martes por el Gobierno de México.

Durante la conferencia matutina de este 25 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que los 32 mandatarios estatales asumieron públicamente la responsabilidad de respaldar y defender los derechos de las mujeres, en el contexto de la conmemoración del 25N.

Como parte del acto, se realizó un enlace simultáneo con las 32 entidades, donde cada titular del Ejecutivo local manifestó su adhesión a los diez compromisos planteados por la administración federal.

Entre estos compromisos destaca la difusión permanente de campañas por la igualdad y contra las violencias, con el fin de contribuir al cambio cultural; además de acompañar la homologación del tipo penal de abuso sexual en todo el país y garantizar, junto con fiscalías y tribunales locales, que ninguna denuncia sea desechada o ignorada.

También se acordó instalar una mesa de coordinación con las instancias estatales de movilidad para diseñar lineamientos de prevención y atención de la violencia en el transporte público y concesionado.

Otros compromisos incluyen la homologación de leyes en las entidades para asegurar todos los derechos para todas las mujeres, incorporando figuras como violencia digital, violencia vicaria o ataques con ácido.

Asimismo, se impulsará la creación de senderos seguros en zonas con mayores índices de violencia, y la realización de actividades mensuales en las escuelas —cada día 25— para fomentar la igualdad entre niñas y niños.

El documento también establece la capacitación y certificación de las y los servidores públicos en perspectiva de género; la instalación de una mesa permanente entre la Secretaría de las Mujeres, el Poder Judicial y las fiscalías para actualizar protocolos de atención e investigación; y acciones específicas para la atención integral de las familias e hijos de víctimas de feminicidio.