Reporta el SAT recaudación sin precedente de $4.4 billones en 10 meses

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre enero y octubre de 2025 la recaudación tributaria (obtenida mediante impuestos, tasas y contribuciones) se ubicó en 4 billones 495 mil 842 millones de pesos, una cifra sin precedentes que además mostró un incremento real (descontada la inflación) de 6.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, informó ayer el Servicio de Administración Tributario (SAT).

Con este impulso, los ingresos totales del gobierno, reveló el organismo, crecieron 7.9 por ciento en términos reales, al ubicarse en 5 billones 70 mil 877 millones de pesos.

La cifra refleja un incremento nominal de 546 mil 97 millones de pesos frente a los 4 billones 524 mil 780 millones de pesos contabilizados en los 10 primeros meses de 2024, con lo que, según el SAT, se supera en 102.5 por ciento lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación 2025 para dicho periodo.

De acuerdo con el SAT, en el periodo similar de 2023 la recaudación general fue de 4 billones 309 mil 675 millones de pesos; en 2022, de 3 billones 997 mil 923 millones; en 2021, de 3 billones 549 mil 183 millones; en 2020, de 3 billones 351 mil 790 millones, y en 2019, de 3 billones 297 mil 92 millones de pesos.

Según el reporte del SAT, en los primeros 10 meses del año se obtuvieron 2 billones 441 mil 850 millones de pesos por recaudación del impuesto sobre la renta (ISR); es decir, 211 mil 433 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2024 y 5.4 por ciento más en términos reales.

En tanto, los recursos recaudados por impuesto al valor agregado (IVA) se ubicaron en un billón 254 mil 587 millones de pesos, un aumento de 105 mil 401 millones en comparación con los mismos meses del año anterior, lo que resulta en un crecimiento real de 5.2 por ciento.

La recaudación proveniente del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) alcanzó al cierre de octubre 556 mil 999 millones de pesos, 49 mil 502 millones más que lo registrado en el mismo periodo de 2024, y un alza de 5.7 por ciento en términos reales.

“Con estos resultados, el SAT reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la recaudación, a través de mecanismos que facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales y con una atención cercana a las y los contribuyentes; todo ello, en beneficio del desarrollo del país y de la población”, apuntó en un comunicado.