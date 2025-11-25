Sheinbaum dice que reforma por jornada laboral de 40 horas se discutirá hasta 2026

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El año se acaba y la iniciativa por la jornada laboral de 40 horas a la semana no se ha discutido en el Congreso, a pesar de que había sido considerado como uno de los temas prioritarios para los legisladores.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que es probable que su discusión y posible aprobación ocurra hasta 2026.

“Todavía no presentamos la iniciativa, ¿por qué?, porque hemos buscado que haya acuerdo entre el sector empresarial, los empresarios de México, los empleadores y las representaciones de los trabajadores”, reconoció la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’.

Sheinbaum descartó que en su gobierno haya polarización y, en cambio, destacó que todo ha sido por consenso, entre ellos, temas como las reformas laborales y aumentos salariales.

Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno busca la implementación de la reforma por la jornada laboral de 40 horas de forma paulatina, así como el aumento al salario mínimo en 2026. Ambos temas que sean por consenso, es decir, una decisión en conjunto con distintos sectores.

“Queremos que se presente este año, pero quizá para aprobarla, ya, hasta la sesión del próximo, pero queremos que se haga público este año el acuerdo”, agregó la presidenta.

Sin embargo, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dijo hace unos días que la iniciativa podría llegar antes del 15 de diciembre debido a que es uno de los principales compromisos de la presidenta.

“Puede llegar la iniciativa antes del 15 de diciembre. Es una decisión de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Fue un compromiso de ella durante la campaña, y estoy seguro de que va a cumplirlo y nosotros vamos a ayudarle para cumplirlo”, dijo Monreal.

Fuente: El Financiero