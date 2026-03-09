Mara Lezama refuerza profesionalización de cuerpos policiacos con la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Q. Roo

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la sesión de instalación y toma de protesta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo, y del Rector Jesús Antonio Lara Mata.

“Estamos dando un paso firme hacia el futuro, sentamos las bases de una seguridad que se construye desde la educación, la profesionalización y el respeto a la dignidad humana” explicó la gobernadora de Quintana Roo al asegurar que la seguridad se construye, se co-crea y se trabaja todos los días.

Esta Universidad nace en este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, que cree en la inversión fundamental para la construcción de paz y la seguridad de Quintana Roo. “Hoy la Universidad es una realidad”, apuntó Mara Lezama.

La gobernadora informó que la primera generación se graduará en septiembre de 2027. Tiene en oferta educativa la licenciatura en Seguridad Ciudadana y Construcción de Paz, y la licenciatura en Criminología y Política Criminal.

Además, ofrece la especialidad y la primera maestría en Derecho Disciplinario en el país. También es la primera Universidad en contar con estas materias.

Para quienes deseen ser parte de esta Universidad, sigue el periodo de inscripciones y pueden contactarse a los números telefónicos 983 835 0943, el WhatsApp de admisiones es el 565 226 8677 y 998 846 6176. “Creemos en la profesionalización, en la dignificación de la carrera policial, en trabajar todos los días que puedan ascender en esta profesión tan importante para nuestro Estado”, citó la titular del Ejecutivo.

Finalmente dijo que en este gobierno se hacen las cosas pensando no nada más en el presente, también en el futuro, en lo que viene. “Y si bien es cierto que se estarán graduando cuando yo termine el gobierno, me dará mucho gusto saber que hay semillero para las próximas generaciones”.

“En Quintana Roo creemos en la construcción de paz, creemos en la inversión en materia de seguridad y creemos que con valores, con ética, con profesionalización, vamos en el camino correcto”, puntualizó.