Tesorero de Tulum anuncia su renuncia luego del incidente en el Aeropuerto de Cancún

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TULUM.- Vicente Francisco Aldape Moncada anunció este sábado su renuncia como tesorero del Ayuntamiento de Tulum, luego de la detención que enfrentó el pasado jueves en el Aeropuerto Internacional de Cancún por la presunta portación de armas de fuego.

A través de un mensaje en video, el ahora exfuncionario informó que decidió separarse del cargo mientras se desarrolla el proceso correspondiente.

“Hoy quiero informarles que he tomado la decisión de separarme de mi cargo como tesorero municipal debido a los desafortunados acontecimientos ocurridos este jueves. Soy un hombre de principios que confía plenamente en el Estado de derecho y en sus instituciones, y estoy seguro de que se actuará conforme a lo que establece el debido proceso”, expresó.

La detención ocurrió el 2 de julio en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún, donde elementos de la Guardia Nacional detectaron armas de fuego entre sus pertenencias durante un filtro de seguridad previo a un vuelo con destino a Monterrey.

De acuerdo con información difundida por la comunicadora Azucena Uresti, el funcionario pretendía abordar ese vuelo cuando fue interceptado por personal de seguridad.

Por su parte, el jefe de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tulum, Adán Quintanilla Ávila, confirmó que durante la inspección fueron localizadas dos armas de fuego, una de ellas calibre .22.

Según esa versión, Aldape Moncada no acreditó la documentación correspondiente para la portación de armas, por lo que fue detenido por elementos de la Guardia Nacional y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

El Registro Nacional de Detenciones señala que el aseguramiento ocurrió alrededor de las 06:00 horas del jueves.

Tras los hechos, surgieron versiones que apuntaban a un posible intercambio de equipaje y al supuesto hallazgo de dinero en efectivo dentro de la maleta del funcionario; sin embargo, ninguna de esas versiones ha sido confirmada por autoridades federales.

En entrevista con medios de comunicación, el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, informó que logró comunicarse con Aldape Moncada durante la mañana del jueves, antes de su vuelo, aunque posteriormente perdió contacto con él.

El alcalde agregó que, derivado de esta situación, ya analiza posibles ajustes al interior de la Tesorería Municipal.

Vicente Francisco Aldape Moncada asumió la Tesorería del Ayuntamiento de Tulum el 23 de enero de 2025, en sustitución de Antonio Miranda. Anteriormente se desempeñó como contralor municipal.