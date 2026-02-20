Gobierno de Estefanía Mercado participa en el lanzamiento del programa Mi Pyme Coparmex

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con el objetivo de fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas como motor del desarrollo económico y la prosperidad compartida, el Gobierno de Playa del Carmen, que encabeza la presidenta municipal Estefanía Mercado, participó en el lanzamiento del programa Mi Pyme Coparmex, una iniciativa impulsada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Riviera Maya, en coordinación con autoridades estatales.

El evento, realizado en el salón Leona Vicario del nuevo palacio municipal, reunió a representantes de cámaras empresariales, asociaciones, emprendedoras y emprendedores e integrantes de la Escuela de Negocios de Playa del Carmen, para consolidar un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado que acompañe a las Mipymes en su proceso de profesionalización, formalización y crecimiento sostenible.

Durante el acto protocolario se contó con la presencia del secretario de Desarrollo Económico del Estado, Paul Carrillo de Cáceres; la presidenta de Coparmex Riviera Maya, Sugey Prieto Torres; el secretario de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones de Playa del Carmen, Antón Bojórquez, y la coordinadora del programa Mi Pyme Coparmex, Estefanía Hellrox.

En representación del Gobierno de Playa del Carmen, el secretario Antón Bojórquez destacó que la administración municipal, bajo la visión de la presidenta Estefanía Mercado, impulsa una política económica con enfoque social, donde cada inversión debe traducirse en bienestar para las familias y en mejores condiciones laborales.

“Abrazamos este tipo de iniciativas que generan una verdadera cultura empresarial y que fortalecen la prosperidad compartida. El gobierno municipal es aliado permanente de quienes se atreven a emprender”, afirmó.

Por su parte, la presidenta de Coparmex Riviera Maya subrayó que el 99 por ciento de las empresas en México son Mipymes y que fortalecerlas es clave para el empleo, la estabilidad económica y el desarrollo regional.

Explicó que Mi Pyme Coparmex es un programa integral que ofrece diagnóstico de madurez organizacional, rutas de acompañamiento y un consejo consultivo empresarial, con el fin de que las empresas crezcan con orden, visión estratégica y estándares competitivos.

La coordinadora del programa, Estefanía Hellrox, detalló que la iniciativa contempla tres rutas de profesionalización: fundamentos empresariales, gestión estructurada y empresas referentes, además de acciones transversales en capacitación, vinculación, beneficios institucionales y proyección nacional.

Informó que, como parte de una prueba piloto, participaron 42 empresas, cuyos resultados permitieron identificar áreas de oportunidad clave, principalmente en tecnología y recursos humanos.

Durante su intervención, el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Paul Carrillo de Cáceres, destacó que Playa del Carmen se ha consolidado como uno de los principales motores económicos de Quintana Roo, al registrar un alto porcentaje en la generación de empleo formal, con alrededor de tres mil nuevos empleos creados en lo que va del presente año, lo que refleja la confianza del sector productivo y la efectividad de la coordinación entre gobierno y empresariado.

Subrayó que este crecimiento obliga a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, dotándolas de herramientas, capacitación y acompañamiento para garantizar su permanencia y competitividad.

En el marco del evento se reconoció a las empresas participantes en el programa piloto y se entregaron distintivos a aquellas que alcanzaron niveles avanzados de madurez empresarial, reafirmando el compromiso de seguir construyendo un ecosistema económico más sólido y resiliente en Playa del Carmen.

El lanzamiento de Mi Pyme Coparmex y la firma del convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo refrendan la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y el sector empresarial para impulsar el crecimiento ordenado, la competitividad y la permanencia de las Mipymes en el municipio.