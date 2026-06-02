Gobierno de Playa del Carmen dará subsidios en trámites a la comunidad LGBTTTI durante junio

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PLAYA DEL CARMEN.- En el marco de las actividades conmemorativas por el Mes del Orgullo LGBTTTI, el Cabildo de Playa del Carmen aprobó un programa de estímulos y subsidios para garantizar el acceso a trámites municipales y fortalecer las políticas de inclusión y reconocimiento de derechos.

Durante la cuadragésima primera sesión ordinaria, encabezada por la presidenta municipal Estefanía Mercado, el Cabildo autorizó el subsidio del 100 por ciento en el pago de derechos municipales correspondientes a las bodas colectivas entre personas de la comunidad LGBTTTI, las cuales se celebrarán durante el mes de junio del presente año.

Asimismo, aprobó un subsidio del 100 por ciento en el pago de derechos municipales relacionados con las actas de reconocimiento de identidad de género, medida que tendrá vigencia a partir de la aprobación del acuerdo y hasta el último día de diciembre de 2026.

El Cabildo destacó que estas acciones forman parte de las políticas públicas impulsadas por el gobierno municipal para promover la igualdad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos de todas las personas.

En el acuerdo aprobado también establece que el subsidio aplicable al trámite de reconocimiento de identidad de género se hará efectivo siempre que el pago de la contribución correspondiente se realice dentro de los plazos establecidos.

En la misma sesión también fue aprobada la minuta del proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 161 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

En asuntos generales, el regidor Saúl Barbosa propuso institucionalizar el Encuentro Universitario “María del Carmen” como un programa permanente para fortalecer el desarrollo integral de las juventudes, mediante actividades educativas, deportivas y culturales, así como el reconocimiento al mérito estudiantil.

La regidora Danna Ramírez presentó una propuesta de iniciativa para realizar un diagnóstico integral de cruceros, glorietas e intersecciones de riesgo, a fin de fortalecer la seguridad vial mediante acciones preventivas de señalización, iluminación e infraestructura urbana.

Finalmente, la regidora Xelha Dehesa presentó una iniciativa para actualizar la reglamentación del deporte social y popular, destacando que el deporte debe verse como una herramienta de inclusión, salud y reconstrucción del tejido social.