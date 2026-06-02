Reconoce Mara Lezama legado de las y los servidores públicos que dedicaron su vida al servicio de Quintana Roo

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CHETUMAL.- En un hecho inédito, la gobernadora Mara Lezama Espinosa acudió personalmente a agradecer a 171 personas, servidores públicos del Gobierno del Estado quienes dedicaron décadas de esfuerzo, disciplina y compromiso al servicio de Quintana Roo, y que llegan a la etapa de su jubilación.

Esta es la primera vez que el Gobierno del Estado realiza un evento especial para honrar y reconocer a trabajadores y trabajadoras, historias de vida, mediante un “Homenaje y reconocimiento a las personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo que concluyen su etapa laboral y obtienen una jubilación digna”.

Acompañada por integrantes de su gabinete legal y ampliado, la titular del Ejecutivo convivió con trabajadoras y trabajadores que concluyen una importante etapa de su vida laboral, dejando una huella imborrable en las instituciones y en la construcción de un gobierno más cercano, humano y comprometido con la ciudadanía.

“Hoy me da mucho gusto saber que van a tener más tiempo para disfrutar, hoy me da mucho gusto saber que se van con una pensión digna, hoy me da mucho gusto saber que en diciembre podrán tener un hospital nuevo, un hospital general que hoy en la actualidad ya es obsoleto, un hospital con 120 camas, un hospital con cinco quirófanos, entre ellos uno de tococirugía y uno de cirugía ambulatoria, con laboratorio clínico, con imagenología, que no tendrán que viajar a otros estados para recibir atención”, destacó la titular del Ejecutivo.

Durante el evento, realizado en el Salón Bellavista de la ciudad de Chetumal, Mara Lezama entregó personalmente los reconocimientos a las y los jubilados, saludando y conviviendo de manera directa y cercana con cada una y uno de ellos por los años dedicados al servicio público.

En representación de las y los jubilados, Dalia Marina Alpuche Leal, trabajadora de la Sefiplan con 35 años de servicio, ofreció un emotivo mensaje de agradecimiento en el que recordó las experiencias, aprendizajes y amistades construidas a lo largo de su trayectoria laboral, reconociendo también el valor humano de quienes diariamente sostienen el funcionamiento de las instituciones públicas.