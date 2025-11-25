Gobierno de Playa del Carmen ha realizado este año 43 obras públicas, aproximadamente una por semana

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, afirmó que su gobierno ha impulsado “una inversión histórica, como nunca antes se había hecho” en obra pública, al destacar que este año se realizaron 43 obras entre entregadas y en proceso, lo que -dijo- equivale a construir “una obra nueva cada ocho días y medio”.

En conferencia de prensa, la munícipe subrayó que el ritmo de infraestructura alcanzado en 2025 “no tiene precedente en nuestra ciudad” y aseguró que la transformación de Playa del Carmen responde a una planeación ordenada en movilidad, espacios comunitarios y servicios esenciales.

Los seis proyectos emblemáticos de este año son: nuevo arco de acceso de Playa del Carmen ubicado al norte de la ciudad; conexión directa entre Villas del Sol y el centro, mediante la prolongación de la avenida Constituyentes; recuperación integral del parque Leona Vicario; nueva plaza cívica de Puerto Aventuras; rehabilitación del segundo parque de Villas del Sol y paradero de la Ruta Universitaria.

Estefanía Mercado añadió que su administración también ha realizado obras pavimentación de avenidas estratégicas, rehabilitación de centros de salud, espacios deportivos e infraestructura social; mantenimiento de pozos de absorción, banquetas y pasos peatonales, además de un programa permanente de desazolve y mejora de parques.

Adelantó que 14 obras más se encuentran actualmente en proceso, entre ellas la repavimentación total de la avenida 10 Norte, la rehabilitación del Poliforum, los centros de salud del Colosio y de 28 de Julio, el arreglo del socavón de Albatros y la modernización de calles en Villamar 2.

A su vez, la secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, Dorys Ake, informó que entre las obras de construcción y rehabilitación realizadas y otras que están en proceso se encuentran la avenida Constituyentes entre Libramiento y calle Flor de Naranjo y entre Loros y privada Playa Paraíso; avenida Mayapán, en la colonia Tumbén Chilam; 115, entre Juárez y calle 11 Sur y de calle 11 Sur a calle 40; calles 2 Norte, 2 Bis, 4 Norte y 6 Norte; 15 Sur, entre Juárez y Aviación.

Asimismo, avenida Mayapán, entre Chemuyil y calle Zapote; Arco Vial en sus cuerpos izquierdo y derecho; diversas vialidades en Puerto Aventuras; parque de la avenida 90, en la colonia Ejido; parque Rayadores; mercado de la 10; velatorio municipal; santuario de mascotas Cebiam; paradero de transporte en avenida Universidades; guarniciones y banquetas en colonia Cristo Rey; pasos peatonales accesibles; gavetas en el panteón municipal y pozos de absorción en múltiples colonias.

Para el 2026 se prevén las siguientes obras: arco de acceso en la carretera Playa del Carmen–Tulum, mirador del Mar, parque “Aquí inicia la Quinta Avenida”, red de agua potable en Cristo Rey, renovación de parques en diversas colonias, reubicación de secretarías al nuevo palacio municipal y repavimentaciones en distintos sectores de la ciudad.