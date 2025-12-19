Supervisan Mara Lezama y Rodrigo Chávez, de Conavi, inicio de más de mil Viviendas para el Bienestar en Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Acompañada del titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez Contreras, la gobernadora Mara Lezama Espinosa recorrió y supervisó el predio en donde inició la construcción de las primeras mil 216 Viviendas para el Bienestar, en Cancún, destinadas a jefas de familia, madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad o pertenecer a una comunidad indígena.

En el predio ubicado en la supermanzana 255, avenida Lakín, la gobernadora de Quintana Roo destacó que sin el impulso de la Presidenta Claudia Sheinbaum sería imposible que las personas sin derechohabiencia puedan adquirir una vivienda.

Informó que de las mil 216 viviendas, el 80% serán ofertadas por asignación y sorteo, y el 20% serán para renta a jóvenes estudiantes, que trabajan sin experiencia, precisamente para que puedan desarrollarse y extender sus alas.

Por su parte, el director de la Conavi, Rodrigo Chávez, agradeció el apoyo y respaldo de la gobernadora Mara Lezama y de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña, para desarrollar esta unidad habitacional, donar los terrenos y subsidiar trámites y permisos.

Informó que en Quintana Roo el programa Vivienda para el Bienestar, bajo la modalidad Conavi, contempla un total de 5 mil 600 casas para familias ya seleccionadas, que se estarían entregando en mayo del 2026.

Mara Lezama destacó que Vivienda para el Bienestar es una realidad en Quintana Roo, es una respuesta del gobierno de la Cuarta Transformación, y un gobierno humanista, con corazón feminista.