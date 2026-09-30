Gobierno de Playa del Carmen organiza la Feria del Maíz 2026

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con la participación de aproximadamente 30 productoras, productores y emprendedores, el gobierno de la presidenta municipal Estefanía Mercado llevó a cabo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, la Feria del Maíz: “Raíz de nuestras tierras, sabores, ciencia y cosmovisión 2026”, en el marco del Día Nacional del Maíz.

El evento, realizado en el Planetario Sayab, reunió a representantes del sector primario de distintas comunidades y municipios de Quintana Roo, quienes expusieron productos del campo, semillas, alimentos y parte de la riqueza gastronómica y cultural vinculada con el maíz y las actividades del sector.

En representación de la presidenta municipal Estefanía Mercado, la secretaria de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, Estefanía Hernández, destacó la importancia de fortalecer al sector primario y promover el consumo local, al señalar que detrás de cada producto existe el trabajo de familias y comunidades dedicadas al cultivo de la tierra.

Asimismo, resaltó que el maíz representa un elemento fundamental de la alimentación, la identidad, el patrimonio agrícola y la economía rural de México, además de reconocer el trabajo de las y los productores de Playa del Carmen y Quintana Roo.

Durante la ceremonia inaugural, el director del Planetario Sayab, Santos Salazar Tello, señaló que hablar del maíz es hablar de la historia, gastronomía, comunidades y tradiciones de México, por lo que destacó la importancia de generar espacios que permitan acercar a la ciudadanía al conocimiento, los productos y las prácticas relacionadas con el campo.

Como parte de la actividad, previo al corte del listón inaugural, se realizó una ceremonia maya de bendición, encabezada por el maestro Román Pat Caamal, sacerdote maya y maestro de lengua maya del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, quien compartió la importancia de preservar los conocimientos ancestrales relacionados con la tierra, las semillas y el trabajo del campo.

La Feria del Maíz y las Semillas contó además con la participación de cocineras tradicionales y productores que ofrecieron a las familias y visitantes una muestra de productos locales, gastronomía y conocimientos vinculados con la actividad agrícola.

También estuvieron presentes durante el acto inaugural el director de Desarrollo Agropecuario y Pesquero en Playa del Carmen, Alejandro López Acuña; la regidora Xelha Dehesa, y el secretario de Salud, José Antonio Uribe, así como representes del sector primario.

Con estas acciones, el Gobierno de Playa del Carmen fortalece los espacios de encuentro entre productores y ciudadanía, al tiempo que promueve el consumo local, la preservación de las semillas y el reconocimiento al trabajo de las comunidades rurales.