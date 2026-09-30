Morena asegura que “no es tapadera de nadie” ante señalamientos contra Andrés López Beltrán

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que el partido no encubrirá a ninguno de sus integrantes, pero sostuvo que cualquier responsabilidad derivada de señalamientos contra ciudadanos mexicanos deberá ser determinada por las autoridades competentes y mediante los procedimientos legales correspondientes.

La dirigente fijó la postura del partido después de publicaciones sobre Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador e integrante de Morena, así como de las sanciones impuestas en Estados Unidos contra Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

“Desde los partidos políticos ni absolvemos ni culpamos a nadie”, expresó Montiel, quien señaló que corresponde a instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) determinar, en su caso, si existen elementos para iniciar investigaciones en México.

La dirigente insistió en que Morena no asumirá funciones correspondientes a las autoridades encargadas de procurar justicia y rechazó que el partido deba establecer responsabilidades a partir únicamente de publicaciones o señalamientos provenientes del extranjero.

“No somos tapadera de nadie”, afirmó Montiel al sostener que Morena reivindica el ejercicio honesto de la función pública.

Sobre Andrés Manuel López Beltrán, medios reportaron que al menos dos agencias estadounidenses revisan señalamientos relacionados con presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible. La información publicada hasta ahora señala que no existe una acusación formal en su contra derivada de esas indagatorias.

Montiel sostuvo que cualquier señalamiento procedente de otro país deberá sustentarse legalmente y canalizarse por las vías institucionales correspondientes. Añadió que Morena permanecerá atento a la información que surja, pero rechazó que las decisiones políticas del partido sean determinadas desde el extranjero.

“Somos un país independiente, soberano”, manifestó.

Por separado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Carlos Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar Ávila, dentro de una acción contra personas y empresas que las autoridades estadounidenses relacionan con actividades de una facción del Cártel de Sinaloa en Baja California.

Entre las personas sancionadas también fueron mencionados Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres, y Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.

A diferencia de los reportes periodísticos sobre López Beltrán, en el caso de Torres Torres existe una medida administrativa anunciada por autoridades estadounidenses. Los señalamientos sobre posibles conductas delictivas, sin embargo, no equivalen por sí mismos a una sentencia penal en México.

Ante ambos casos, Montiel mantuvo que Morena no absolverá ni declarará culpables a sus integrantes o personas relacionadas con gobiernos emanados del partido y que corresponderá a las autoridades determinar eventuales responsabilidades.