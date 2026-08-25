Reconoce Mara Lezama el talento y la aportación juvenil al desarrollo de Quintana Roo con Premio Estatal de la Juventud

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BACALAR.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó el Premio Estatal de la Juventud 2026 a 29 juventudes quintanarroenses que destacan por su talento, trayectoria, compromiso social y aportaciones en beneficio de sus comunidades, durante una ceremonia realizada en el Fuerte de San Felipe de Bacalar.

Acompañada por la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, de la directora general del Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ), Alma Alvarado Moo, y del presidente municipal de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez, la Gobernadora reconoció a las juventudes que resultaron seleccionadas en las 10 distinciones que contempla este máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de Quintana Roo.

La ceremonia se realizó bajo el concepto “Velada Bajo las Estrellas”, donde las juventudes reconocidas y sus familias disfrutaron de una presentación artística y de una jornada de observación astronómica desde el Fuerte de San Felipe de Bacalar, como parte de este encuentro dedicado a reconocer el talento y las aportaciones de las nuevas generaciones.

“Hoy este maravilloso estado, muy joven además, tiene 29 razones para sentirse súper orgulloso de su juventud. 18 galardones, 11 menciones honoríficas que acabamos de entregar reconocen ese talento, ese esfuerzo, esa sensibilidad, ese compromiso con nuestra sociedad, con el mundo, con la naturaleza. Son jóvenes en categorías desde los 12 hasta los 29 años, reconociendo 10 ámbitos que hablan de esa enorme diversidad de nuestra juventud”, expresó la Gobernadora.

Mara Lezama felicitó a las juventudes galardonadas, de Felipe Carrillo Puerto, Benito Juárez, Othón P. Blanco, Cozumel, Bacalar, Lázaro Cárdenas, José María Morelos. “Quintana Roo necesita jóvenes como ustedes que cuestionen, que investiguen, que defiendan, que pregunten, que propongan, que participen, necesitamos a esas juventudes con esa inmensa capacidad de imaginar un estado más justo, más incluyente, más solidario, con más oportunidades, que necesita también, que cuenta con un gobierno que les cree, que les apoya. Nos sentimos de verdad bien orgullosas y orgullosos” les dijo la Gobernadora.

El Premio Estatal de la Juventud recibió, en esta edición, 191 postulaciones, correspondientes a las categorías A, para adolescentes de 12 a 17 años, y B, para jóvenes de 18 a 29 años.

Las postulaciones fueron evaluadas por 79 expertas y expertos pertenecientes a 37 instituciones de los sectores público, privado, social y cámaras empresariales, quienes analizaron los expedientes conforme a los criterios establecidos en la convocatoria. El proceso fue encabezado por el Jurado Calificador del Premio Estatal de la Juventud, presidido por la M. C. María de los Ángeles Díaz Martín.

De este proceso se determinaron 18 galardones y 11 menciones honoríficas, en las distinciones Académica, Ambiental, Ciencia, Ciudadanía, Cultural, Diversidad Sexual y de Género, Emprendimiento, Humanitaria, Igualdad de Género e Inclusión.

Durante la ceremonia, las personas y grupos galardonados recibieron un estímulo económico de 20 mil pesos, una estatuilla y un reconocimiento oficial, entregados por la gobernadora Mara Lezama, como respaldo a las trayectorias y acciones que realizan en favor de Quintana Roo.