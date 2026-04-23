Gobierno federal compra el Tren Suburbano; será el “Tren Felipe Ángeles”

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México adquirió la totalidad del Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México, con lo que el sistema pasará a ser operado completamente por el Estado.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que esta red será renombrada como “Tren Felipe Ángeles”, en referencia a su ampliación hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y su futura conexión con Pachuca.

“Se va a operar como un tren en manos del gobierno; es un acuerdo con CAF, es decir, pasa de manos privadas a manos del pueblo de México”, señaló durante la conferencia matutina.

Por su parte, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, detalló que la operación se concretó mediante la compra del 100% de las acciones que pertenecían a la empresa española, por un monto de 5 mil 999 millones de pesos.

Con esta transacción, el Estado mexicano asume el control total del sistema ferroviario que actualmente conecta Buenavista con Cuautitlán, a lo largo de 27 kilómetros y siete estaciones.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 el servicio registró 45.1 millones de usuarios. Además, se prevé que en los próximos días se inaugure la ampliación que conectará con el AIFA, fortaleciendo la movilidad entre la Ciudad de México y el Estado de México.