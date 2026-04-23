Irán defiende su lugar en el Mundial tras propuesta de Trump de cambiarlo por Italia

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NUEVA YORK.- La embajada de Irán en Italia rechazó este jueves la propuesta de excluir a la selección iraní del Mundial 2026, al afirmar que “el fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos”.

La postura surge luego de que un enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitara a la FIFA sustituir a Irán por Italia en el torneo.

A través de un mensaje difundido en la red social X, la representación diplomática iraní subrayó que Italia ha alcanzado su prestigio futbolístico en la cancha, no por decisiones políticas, y calificó la propuesta como una muestra de “bancarrota moral”.

De acuerdo con reportes del Financial Times, la gestión habría sido impulsada por Paolo Zampolli ante el presidente del organismo, Gianni Infantino.

La iniciativa tendría como trasfondo recomponer la relación entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras recientes tensiones diplomáticas.

Irán aseguró su clasificación al Mundial 2026 en marzo, luego de liderar su grupo en las eliminatorias de la Confederación Asiática. Además, ha solicitado que sus partidos de fase de grupos se disputen fuera de territorio estadounidense, en el contexto del conflicto en la región.

En contraste, Italia quedó fuera del torneo tras perder el partido de repechaje ante Bosnia y Herzegovina, lo que marcó su tercera ausencia consecutiva en una Copa del Mundo.

El Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, iniciará el 11 de junio, y se prevé que Irán dispute su primer encuentro el 15 de junio en Los Ángeles frente a Nueva Zelanda.