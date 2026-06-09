Gobierno federal decreta home office y suspensión de clases por inauguración del Mundial 2026

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que establece la implementación de esquemas de teletrabajo en dependencias federales y la suspensión de clases en diversos niveles educativos de la Ciudad de México con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programada para el próximo 11 de junio.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la medida busca contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial y la continuidad de las actividades administrativas durante la celebración del evento deportivo, cuya ceremonia inaugural se llevará a cabo en el Estadio Banorte, ubicado en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con el decreto, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán implementar modalidades de trabajo a distancia o esquemas laborales flexibles para el personal con sede en la Ciudad de México, siempre que las funciones lo permitan y no se afecte la prestación de servicios.

Las instituciones también deberán facilitar el uso de herramientas tecnológicas para garantizar el cumplimiento de sus actividades y mantener la atención a la ciudadanía.

Servicios esenciales continuarán operando

La disposición no aplicará para áreas relacionadas con servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres.

Tampoco contempla a personal vinculado con seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana, control migratorio, aduanas y mantenimiento del orden público.

Asimismo, permanecerán operando de manera habitual las actividades estratégicas relacionadas con transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo, así como telecomunicaciones, suministro de energía eléctrica, hidrocarburos, combustibles, agua potable y saneamiento.

Suspenderán clases en educación básica

El decreto también establece la suspensión de actividades escolares el jueves 11 de junio para planteles de educación preescolar, primaria, secundaria, escuelas normales e instituciones dedicadas a la formación de docentes de educación básica del Sistema Educativo Nacional en la Ciudad de México.

Además, se hizo un exhorto al sector privado y social para que, en la medida de lo posible, adopte esquemas de trabajo remoto o modalidades flexibles de organización laboral, con el objetivo de reducir la movilidad en la capital del país durante la jornada inaugural del Mundial.

Las disposiciones entraron en vigor a partir de su publicación en el DOF y, según el documento oficial, su aplicación se realizará con recursos ya contemplados en el presupuesto vigente, sin requerir asignaciones extraordinarias.