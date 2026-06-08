Mara Lezama entrega apoyos solicitados en “La Voz del Pueblo” a más de 200 familias del sur de Quintana Roo

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CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la entrega de apoyos sociales derivado de las solicitudes ciudadanas recibidas a través del programa “La Voz del Pueblo”, mediante el cual se atienden de manera directa las necesidades planteadas por la población y se fortalece la participación ciudadana.

Durante el evento realizado en el recinto ferial del Parque Quintana Roo, la titular del Ejecutivo destacó que cada apoyo entregado representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas beneficiadas.

Más de 200 familias de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos recibieron 60 triciclos y 180 láminas de programas de la Secretaría de Bienestar, y 1 motosierra, 1 carretilla, 32 desbrozadoras, 10 molinos eléctricos, 7 de gasolina y 1 kit de herramientas de mecánica, de la Coordinación de Gestión Social.

“Somos un gobierno diferente, humanista con corazón feminista, en el que tenemos muy claro que el dinero no le pertenece al pueblo, como lo pensaban los gobiernos neoliberales que se embolsaron el dinero que era del pueblo. Hoy, en este gobierno de la Cuarta Transformación lo que hacemos es devolverle al pueblo ese dinero que les pertenece”, explicó Mara Lezama.

Acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, la Gobernadora dijo a las y los beneficiarios que estos apoyos son para su bienestar, que extiendan sus alas, que vivan una vida libre de violencias.

Por su parte, el secretario de Bienestar, Pablo Bustamante, afirmó que estos apoyos son respuesta a las solicitudes recibidas en el programa “La Voz del Pueblo”, que son muy importantes para el sustento y mejor futuro de sus familias.

Luego de la entrega directa de los equipos e insumos, la gobernadora Mara Lezama organizó su traslado hasta las comunidades de origen, de modo que las familias se ahorren ese gasto.

Acompañaron a la gobernadora Mara Lezama en esta entrega la titular de Despacho de la Coordinación General de Gestión Social, Yésica de los Santos Aguilar, y el director general de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Enrique Balado Hernández, con la representación de la presidenta Yensunni Martínez Hernández