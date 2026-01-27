Golpe a Royal Caribbean: frenan su mega parque Perfect Day en Mahahual

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El Juzgado Sexto de Distrito, con sede en Chetumal, concedió la suspensión provisional dentro del juicio de amparo promovido por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) contra los actos mediante los cuales diversas autoridades avalaron la reconfiguración de usos de suelo en más de 107 hectáreas en Mahahual, vinculadas al proyecto turístico conocido como Perfect Day.

La medida cautelar ordena detener los efectos de los actos reclamados, lo que impide a los promoventes del proyecto ejercer los derechos derivados de dichos cambios de uso de suelo mientras se resuelve el fondo del juicio. En consecuencia, quedan suspendidas constancias, permisos y licencias que se hayan otorgado con base en esa reconfiguración territorial.

En su resolución preliminar, la jueza federal consideró que existen elementos suficientes para justificar una protección urgente del medio ambiente, ante el posible riesgo al ecosistema de manglar, la presión adicional sobre el derecho humano al agua, la infraestructura existente y la magnitud del proyecto turístico planteado. Asimismo, destacó la aplicación de los principios de precaución e in dubio pro natura, fundamentales en materia ambiental.

El órgano jurisdiccional también tomó en cuenta que el contexto local de Mahahual presenta deficiencias en infraestructura de saneamiento, lo que podría agravar los impactos ambientales de un desarrollo turístico de gran escala.

Si bien la resolución no entra aún al análisis de fondo del asunto, sí confirma que existen razones suficientes para evitar daños potencialmente irreversibles mientras el Poder Judicial determina la legalidad de los actos impugnados.

En un comunicado de prensa, la asociación civil DMAS subrayó que la suspensión provisional representa un reconocimiento judicial a la necesidad de proteger el entorno natural de Mahahual. “No estamos contra el desarrollo, estamos a favor de que se respete la ley, la planeación urbana y el derecho de la comunidad a un medio ambiente sano”, señaló la organización.

La audiencia para determinar si se concede la suspensión definitiva se llevará a cabo en los próximos días, instancia en la que se resolverá si la medida cautelar se mantiene vigente durante todo el proceso judicial.