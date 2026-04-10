Grupo Modelo donará 500 boletos para partidos de la Copa del Mundo en México

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CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco de la conferencia presidencial, la empresa Grupo Modelo anunció una serie de iniciativas para acercar el próximo Mundial de Futbol a la población, entre las que destaca la entrega de 500 boletos para partidos que se disputarán en México.

El presidente de la compañía, Daniel Cocenzo, explicó que estas entradas serán otorgadas a personas que resulten ganadoras en torneos del denominado Mundial Social, organizados por dependencias del gobierno federal.

Además, detalló que se instalarán pantallas móviles en distintas ciudades del país para que los encuentros puedan ser vistos en espacios públicos, ampliando así el acceso a quienes no puedan asistir a los estadios.

Como parte de la estrategia, la empresa también adquirirá derechos de transmisión para llevar los partidos a más de 32 mil restaurantes y fondas, lo que permitirá que estos establecimientos funcionen como puntos de reunión durante el torneo.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció a la compañía por su participación y la calificó como una empresa socialmente responsable, al recordar su aportación económica durante la pandemia para la rehabilitación de un hospital que hoy opera como centro especializado en cáncer de mama.

La mandataria subrayó que el Mundial Social impulsado por el gobierno busca promover el deporte como una herramienta de inclusión y construcción de paz, incentivando la participación activa de la ciudadanía más allá de ser espectadores.

En otro tema, descartó la posibilidad de que la selección de Irán dispute partidos en territorio mexicano, luego de sostener un encuentro con Gianni Infantino, quien confirmó que no habrá cambios en las sedes debido a la complejidad logística del torneo organizado por la FIFA.

En cuanto a infraestructura, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que se avanza en la construcción y adecuación de 3 mil 600 canchas de futbol en el país como parte de los preparativos rumbo al evento.

A su vez, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, indicó que actualmente se edifican 799 espacios deportivos y se rehabilitan otros más, los cuales estarán listos a inicios de mayo.

Finalmente, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco, señaló que el proceso para asignar el boleto número 001 —correspondiente al partido inaugural— ha recibido miles de participaciones de niñas y adolescentes, quienes enviaron videos realizando dominadas con balón y explicando sus motivos para asistir.

Tras una primera selección, cerca de mil participantes continúan en la contienda, de donde se elegirá a la ganadora. Asimismo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que también donará su entrada, por lo que serán dos los boletos que se entregarán bajo esta dinámica.