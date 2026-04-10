Trump anticipa “reinicio poderoso” previo a diálogo con Irán en medio de tensiones

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó este viernes lo que describió como el “reinicio más poderoso del mundo”, a través de un mensaje en la red Truth Social, previo al inicio de las primeras conversaciones directas de paz con Irán.

La declaración, breve pero enfática, fue interpretada como un intento de proyectar firmeza en medio de una crisis regional que se ha intensificado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento de la violencia en Líbano.

Conflictos paralelos complican la tregua

El estrecho de Ormuz permanece cerrado, mientras Israel mantiene operaciones militares contra Hezbolá en territorio libanés. Ambas situaciones han sido señaladas por Washington y Teherán como incumplimientos del alto el fuego acordado recientemente.

Aunque la tregua logró detener ataques directos de Estados Unidos e Israel contra Irán, no ha evitado la interrupción del tránsito marítimo ni la escalada en Líbano, donde los bombardeos han dejado cientos de víctimas.

Trump acusó a Irán de violar los acuerdos al impedir el paso de petróleo por Ormuz, mientras que el gobierno iraní responsabilizó a Israel por continuar ofensivas en zonas densamente pobladas, con un saldo de más de 250 fallecidos en un solo día.

Teherán sostiene que el alto el fuego debe extenderse al conflicto en Líbano, en tanto que Washington y Tel Aviv argumentan que el pacto se limita a las relaciones entre Estados Unidos e Irán.

Diálogo en medio de alta tensión

Las negociaciones están previstas para iniciar el sábado en Islamabad, bajo estrictas medidas de seguridad. Las autoridades locales cerraron el centro de la ciudad y establecieron un perímetro restringido de tres kilómetros alrededor del hotel donde se hospedarán las delegaciones.

La representación iraní será encabezada por Mohammad Baqer Qalibaf, mientras que la delegación estadounidense estará liderada por el vicepresidente JD Vance.

El cierre del estrecho ha provocado una de las mayores disrupciones energéticas a nivel global. Antes del conflicto, cerca de 140 embarcaciones transitaban diariamente por la zona, transportando alrededor de 20 millones de barriles de petróleo; sin embargo, este viernes solo un buque logró cruzar.

En Estados Unidos, el impacto ya se refleja en la economía, con un incremento significativo en los precios al consumidor durante marzo, impulsado por el alza en los costos del petróleo y los efectos de los aranceles.

A pesar de que Trump ha proclamado avances, persisten desafíos clave: Irán conserva su capacidad militar, incluyendo misiles, drones y reservas de uranio enriquecido cercanas a niveles sensibles.