Grupo Salinas tiene hasta enero para pagarle al SAT deuda de 51 mil millones de pesos

CIUDAD DE MÉXICO.- Si Grupo Salinas muestra intención de pagar su deuda de 51 mil millones de pesos ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 13 de noviembre de este año, podrá solicitar reducciones a la baja de hasta 39 por ciento, de acuerdo con el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez.

En conferencia de prensa mañanera, el titular del SAT señaló que en enero de 2026 inicia el plazo para el pago de los adeudos fiscales y que, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, este grupo empresarial puede acceder a este incentivo para cumplir con la deuda en caso de mostrar su voluntad de pago inmediato.

Martínez recordó que la cifra a pagar fue establecida desde 2013 en algunos casos por el SAT debido por adeudos en el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Posteriormente, el grupo empresarial apeló ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), pero el recurso no procedió a favor del grupo empresarial.

Por ello, en 2024 acudieron a Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación, mismos que volvieron a resolver que Grupo Salinas debía de pagar los adeudos fiscales.

Finalmente, el asunto llegó a la SCJN en 2025 y el pasado noviembre la Corte resolvió que sí debía de pagar. Ahora que las empresas sean notificadas por el SAT el próximo mes, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que en caso de que decidan retener el pago, iniciará un nuevo proceso judicial en su contra.

“En el momento en que se notifique a estos grupos empresariales, o este grupo empresarial, a través de dos de sus empresas, como dice la ley, ellos tienen espacio para poder acceder a esos beneficios de ley y de resolución, y ahí pues ya se dará más información. Hay que ver qué es lo que contesta el grupo.

“(…) Lo que la gente tiene que conocer es que son adeudos que vienen desde el 2008, que hay resoluciones judiciales, que hoy se llegó a la última instancia, y es importante porque ha sido un tema público, que por parte del SAT se diga públicamente, pues que es lo que viene y a qué tiene derecho, y la verdad, ojalá que pague, la verdad”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa mañanera del 14 de noviembre, luego de la resolución de la SCJN, la mandataria federal dijo que el monto de la deuda fue establecido en su momento por el SAT pero fue incrementando el monto total por los años que tardaron en realizar las aportaciones mientras apelaban el caso ante las distintas instancias judiciales y administrativas.

Este viernes 19 de diciembre, la Jefa del Ejecutivo federal dijo que los 51 mil millones de pesos serán destinados para el pueblo de México y comparó la cifra con la que el gobierno de México dispone para la Pensión de Mujeres para el Bienestar, que consta de 59 mil millones de pesos.

Fuente: El Sol de México