Sedena inaugura unidad habitacional en Chetumal sin concluir autorización ambiental

Comparte esta Noticia

Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- De la misma forma como construyó el Cuartel de la Guardia Nacional para vigilancia del Tren Maya en Chetumal y la propia infraestructura ferroviaria, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) nuevamente pasó por encima de las leyes ambientales mexicanas y construyó una Unidad Habitacional Militar para la misma corporación de seguridad en la capital del estado de Quintana Roo sin haber obtenido la autorización para realizar el desmonte de más de 45 mil metros cuadrados de terrenos forestales.

La Unidad Habitacional Militar de la Guardia Nacional “Chetumal” fue inaugurada este lunes 31 de agosto por el coordinador estatal de la Guardia Nacional, El General Brigadier Sergio López Acosta, y la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Pero apenas a finales de julio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer que el 11 de junio de 2025 recibió la solicitud de autorización de un Trámite Unificado de Cambio de Uso de Suelo Forestal, en la Modalidad B-Particular, para la construcción de la Unidad Habitacional Militar, con el fin de integrar a los miembros de la Guardia Nacional y sus familias.

Sin embargo, aunque no recibió la autorización ambiental para el desmonte de más de 45 mil metros cuadrados de selva mediana en la superficie para el proyecto, la Sedena ejecutó el cambio de uso de suelo y construyó la unidad habitacional de tres edificios con 20 departamentos cada uno, una casa, tres casetas, una cancha de usos múltiples, áreas administrativas, una alberca, una palapa, cisterna y tanque elevado, áreas comunes, estacionamiento, vialidades y una planta de tratamiento de aguas residuales, todos los cuales comprenden el proyecto.

Finalmente, este lunes la Sedena inauguró la obra, mientras que en la Semarnat el 13 de agosto se dio por concluido el trámite de revisión del permiso y se está en preparación de la emisión de la resolución, que podría ser negativa al haberse realizado la obra sin esperar a contar con el permiso.

La Sedena se tomó la libertad de realizar grandes obras sin autorizaciones de la Semarnat durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya y el Cuartel de la Cuarta Compañía del Segundo Batallón de Seguridad Ferroviaria del Sureste de la Guardia Nacional en Chetumal.

La misma libertad ha pretendido ejercer en este sexenio, sólo que la Semarnat ya no le encubre la realización sin permisos de las obras, pues en el caso del cuartel le negó el permiso ambiental al haber observado que la obra se estaba realizando sin esperar la autorización, por lo que se espera lo mismo con la unidad habitacional.

Esta unidad habitacional se construyó en un un polígono de 2.99 hectáreas, de las cuales 2.54 hectáreas tienen construcciones, y necesitó desmontar y remover más de 45 mil metros cuadrados de selva mediana.

El predio está ubicado en la prolongación de la avenida Álvaro Obregón s/n, Colonia Santa Isabel (Cereso), casi en el crucero con la avenida Insurgentes, a un lado de los talleres del Tren Maya y del Cuartel de la Cuarta Compañía del Segundo Batallón de Seguridad Ferroviaria del Sureste de la Guardia Nacional

En el acto de inauguración realizado este lunes, el hecho fue comunicado al personal de la Coordinación a través de la Orden Extraordinaria, a cargo del Mayor Guardia Nacional Saúl Hernández Alvarado, durante la ceremonia de inauguración de la Unidad Habitacional.

El General Brigadier EM Sergio López Acosta explicó que esta Unidad Habitacional representa un hogar para las familias del personal, resultado del respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha consolidado espacios dignos para quienes velan por la seguridad de las y los quintanarroenses.

Está conformado por 60 departamentos y una casa, acompañados con espacios para el esparcimiento infantil y deportivo, áreas para la convivencia social y una mejor estancia de las 61 familias que albergará.

A pesar de haberse construido sin permisos ambientales, el coordinador estatal de la Guardia Nacional afirmó que el complejo habitacional fue construido con visión de coadyuvar en el cuidado del medio ambiente, por lo que se instalaron una planta tratadora de aguas residuales, alumbrado automático que reducirá el consumo innecesario de energía eléctrica, aunque tendrá alberca con tina de hidromasaje, además de dos palapas, dos asaderos.

Atestiguaron esta inauguración el Vicealmirante José Gerardo Valcárcel del Barrio, comandante de la XI Zona Naval en Chetumal; el fiscal general del estado, Raciel López Salazar; el diputado Saulo Aguilar Bernés, en representación de la XVIII Legislatura; la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez; el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres; el Coronel Guardia Nacional Abelardo Sánchez Olivares, coordinador general interino de Seguridad de Empresas del Sector Defensa, y la magistrada Ana Mercedes Castillo Carvajal, en representación del Tribunal Superior de Justicia.