Sheinbaum afirma que Tren Maya de carga ayudará a bajar el precio del combustible

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este sábado 29 de noviembre que el Tren Maya de carga, una obra en construcción en el sureste mexicano, permitirá bajar el precio de la gasolina en esa región del país.

En un evento público en Quintana Roo, la mandataria Claudia Sheinbaum indicó que este día visitará la obra del Tren Maya de carga, un proyecto que prometió ampliar el año pasado, cuando estaba en campaña presidencial.

“Nos comprometimos, por ejemplo, también a que el Tren Maya no solo va a ser de pasajeros sino de carga. Ya va avanzando, hoy en la tarde vamos a visitar la obra”, mencionó.

“¿Para qué es eso? Para que pueda haber más distribución de gasolina y baje el precio de la gasolina aquí en el sureste del país”, agregó la mandataria mexicana.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurrieron durante la entrega de viviendas y liberaciones de hipotecas y escrituras, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

El Tren Maya es una obra de mil 553 kilómetros de vías que priorizó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), para los cinco estados del sureste: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Con la ampliación, el ferrocarril también se conectará con el tren del Corredor Interocéanico, otro proyecto de López Obrador que une mediante un tren y un corredor industrial el Pacífico con el Atlántico, con el que México busca ofrecer una alternativa al Canal de Panamá.

Fuente: El Financiero