Influenza AH3N2 no representa un riesgo en México, afirma secretario de Salud

CIUDAD DE MÉXICO.- La súper gripe, que lleva por nombre Influenza H3N2, no representa riesgos para México, informó el Secretario de Salud, David Kershenobich.

En la Mañanera de este 16 de diciembre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario hizo un llamado a vacunarse contra la influenza, pues previene los casos graves con este virus.

“Es una variante que se previene con una vacuna contra la influenza que tenemos en México, no es una variante especial, además la vacunación previene los casos graves”, aseveró.

El funcionario hizo un llamado a reforzar la vacunación contra la influenza.

“Tenemos suficiente vacuna y tenemos también el abasto suficiente para el tratamiento de la influenza en general, no representa ningún problema para el país”, explicó.

Kershenobich exhortó a la población a vacunarse, principalmente los menores de 6 meses a 5 años de edad, así como los adultos mayores de 60 años o más.

En México ya se detectó el primer y único caso de la Influenza H3N2, la cual tiene como característica ser más contagiosa y circula en Europa y Estados Unidos.

Fuente: El Heraldo de México