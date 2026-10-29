INE acumula 15 renuncias vinculadas con gestión de Taddei; revisará procedimientos antes de aceptar salidas

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CIUDAD DE MÉXICO.- La salida de funcionarios vinculados con la gestión de Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE) llegó a 15, después de que otros 12 integrantes de la Oficina de la Presidencia presentaran su renuncia. El organismo revisará si enfrentan procedimientos antes de aceptar formalmente sus salidas y determinar posibles finiquitos.

La presidenta provisional, Blanca Cruz García, informó que entre quienes renunciaron está Carlos Daniel Luna Rosas, jefe de la Oficina de la Presidencia, quien anteriormente formó parte del gobierno federal de Morena.

Las dimisiones se suman a las de Iliana Rodríguez Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; José Alberto Pérez de Acha, coordinador de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, y Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios.

Aunque señaló que las separaciones fueron voluntarias, Cruz García explicó que solicitarán información al Órgano Interno de Control (OIC) para conocer si existen investigaciones abiertas y definir el tratamiento de cada renuncia.

“Se tendrá que dar vista al Órgano Interno de Control para saber si existe algún procedimiento iniciado por alguna situación irregular porque éste es un dato que necesitamos conocer para el tratamiento que se da a las renuncias”, expresó.

Paralelamente, el Consejo General analiza sus facultades para comunicar a otras autoridades posibles irregularidades de la administración de Taddei. La revisión busca establecer si corresponde dar vista al OIC, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o a otras instancias para que investiguen y determinen eventuales responsabilidades.

Cruz García sostuvo que el INE no es una autoridad fiscalizadora, pero puede poner hechos en conocimiento de las instituciones competentes.

“Si termina evaluándose jurídicamente que también tenemos la responsabilidad de dar alguna vista, se tendrá que dar”, afirmó.

El análisis se realiza con urgencia y el Consejo General ya dispone de un primer borrador para delimitar las acciones procedentes. Según la presidenta provisional, sus 10 integrantes acordaron revisar los expedientes y el desempeño de los directivos, incluidos los titulares de áreas de la Junta General Ejecutiva, unidades técnicas y coordinaciones.

El secretario ejecutivo, Carlos Roberto Félix López, continúa temporalmente en funciones. Su situación también será examinada dentro de la revisión de las titularidades del instituto.

Cruz García no descartó que el análisis derive en denuncias contra Taddei, aunque aclaró que primero deberán precisarse las atribuciones del organismo y el procedimiento correspondiente.