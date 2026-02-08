Hoteleros de Riviera Maya celebran reapertura de visa electrónica para turistas brasileños

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) celebró la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de restablecer, a partir del 5 de febrero, la opción de tramitar visas electrónicas para ciudadanos brasileños que ingresen a México por vía aérea.

El presidente de la AHRM, Toni Chaves, señaló que la medida es positiva para el país y especialmente para el Caribe Mexicano, al tratarse de un mercado estratégico que genera una importante derrama económica.

“El mercado brasileño es muy relevante para la Riviera Maya. Este cambio facilitará el arribo de turistas y contribuirá a recuperar su presencia en el destino”, afirmó.

El dirigente hotelero recordó que el sector turístico de Quintana Roo solicitó durante casi tres años el regreso de la visa electrónica y reconoció las gestiones realizadas por la gobernadora Mara Lezama y el secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, ante el gobierno federal.

Chaves expresó su expectativa de que la medida sea permanente y no solo temporal por la cercanía del Mundial de Futbol, con el fin de consolidar el flujo turístico desde Brasil.

La SRE y la Secretaría de Gobernación publicaron el acuerdo correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, permitiendo nuevamente que los ciudadanos brasileños soliciten su visa en línea para viajes de turismo o negocios, sin necesidad de acudir a un consulado.

El presidente de la AHRM recordó que la eliminación de la visa electrónica en 2022 provocó una caída significativa del turismo brasileño, al pasar de nueve vuelos semanales a ninguno. En 2025, apenas 85 mil brasileños arribaron a Quintana Roo, frente a los 142 mil registrados en 2022, una disminución del 40 por ciento.

Finalmente, confió en que el restablecimiento del visado electrónico impulse la recuperación del turismo brasileño en destinos como Cancún y la Riviera Maya.