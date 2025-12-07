Reitera Trump que EU atacará por tierra a narcotraficantes en América Latina

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington iniciará próximamente intervenciones terrestres contra grupos dedicados a actividades ilícitas en América Latina, señalando que su Administración “tiene ubicados” a sus integrantes. Sus declaraciones ocurren en medio de críticas internacionales por su campaña de ataques a embarcaciones sospechosas en el mar Caribe y el océano Pacífico.

Durante un acto en el Departamento de Estado, Trump aseguró que el flujo de sustancias ilegales que llega por vía marítima habría caído un 94%, y comentó que busca identificar el origen del porcentaje restante.

El mandatario adelantó que la siguiente fase incluirá acciones en territorio continental: “Comenzaremos a actuar también por tierra, conocemos cada ruta y cada lugar donde operan los sospechosos”, afirmó.

Trump destacó además que unas 300 mil personas fallecieron el año pasado en Estados Unidos por el consumo de sustancias nocivas, lo que describió como “una situación comparable a un conflicto”. A pesar de las críticas, su Gobierno sostiene que las acciones contra embarcaciones en la región “apenas comienzan”.

Días antes, el propio presidente había utilizado un lenguaje ofensivo al referirse a estos grupos, mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que las operaciones en el Caribe y el Pacífico oriental continuarán.

El viernes pasado, Trump presentó su nueva estrategia de política exterior y seguridad nacional, donde reactivó principios de la Doctrina Monroe y reforzó la idea de que Estados Unidos debe mantener influencia prioritaria en el continente americano, mencionando indirectamente a potencias como China, Rusia e Irán.

El documento también plantea un “ajuste” de la presencia militar estadounidense en Latinoamérica y el Caribe para enfrentar la migración irregular y redes delictivas. Desde el verano pasado, el Gobierno estadounidense desplegó una amplia flota naval en la región y ha destruido cerca de 20 embarcaciones en zonas próximas a Venezuela y Colombia, lo que ha provocado más tensión con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Trump ha reiterado que Estados Unidos debe ser la fuerza preeminente en el hemisferio occidental, condición que —según dijo— le permitirá actuar con mayor confianza donde lo considere necesario.