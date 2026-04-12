Marinos de México y EU realizan ejercicios conjuntos en el Pacífico

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CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Armada de México y de Estados Unidos participaron en un ejercicio conjunto de intercambio de conocimientos a bordo del destructor USS Gridley (DDG-101), como parte del programa internacional “Mares del Sur 2026” (Southern Seas).

De acuerdo con el Comando Norte de Estados Unidos, estas actividades tienen como objetivo fortalecer la interoperabilidad, así como las capacidades operativas y la cooperación entre fuerzas navales de la región.

Por parte de México, se empleó la fragata ARM Benito Juárez (F-101), diseñada para labores de vigilancia y defensa marítima.

Durante los ejercicios, las tripulaciones realizaron simulacros de abordaje, inspección e incautación de embarcaciones, como parte de los protocolos utilizados en operaciones contra actividades ilícitas en el mar.

Autoridades estadounidenses destacaron que este tipo de entrenamientos reflejan la colaboración histórica entre ambas naciones y permiten mejorar la coordinación ante desafíos comunes en materia de seguridad marítima.

El programa Southern Seas, activo desde 2007, contempla visitas a puertos y ejercicios con países de América Latina, con el propósito de fortalecer la cooperación frente a delitos como el tráfico de drogas, armas y personas.

Estas acciones se enmarcan en la relación bilateral en materia de seguridad. Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado una política de respeto a la soberanía nacional y rechazo a la intervención de fuerzas extranjeras en territorio mexicano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado en diversas ocasiones la posibilidad de ampliar la cooperación militar en el combate al crimen organizado.