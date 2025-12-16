Impulsa Mara Lezama espacios dignos y seguros para la niñez en el CIPI de Bacalar

Comparte esta Noticia

BACALAR.- En respuesta a peticiones de madres de familia, cuidadoras, trabajadoras y trabajadores, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró un nuevo domo en el Centro Integral de Primera Infancia (CIPI) de Bacalar, obra ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) que fortalece infraestructura segura para la primera infancia.

Acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, la titular del Ejecutivo expresó que el domo es resultado de una demanda legítima, construido por el gobierno del estado con el dinero del pueblo que le pertenece al pueblo.

“Nos queda muy claro que en este gobierno humanista con corazón feminista la mejor inversión del dinero del pueblo es en las niñas y los niños. En este gobierno diferente combatimos la corrupción y privilegiamos la honestidad; somos reconocidos como el gobierno más honesto de todo el país, no nada más que sea la mejor Gobernadora, sino el mejor gobierno”, citó Mara Lezama.

De acuerdo con datos de la SEOP, que encabeza como titular Rafael Lara Díaz, la construcción tuvo una inversión de 1 millón 850 mil 586 destinada a mejorar las condiciones de desarrollo de 145 niñas y niños.El CIPI de Bacalar atiende a niñas y niños desde 43 días de nacidos hasta 5 años 11 meses.

Este nuevo espacio, que incluye estructura metálica, cubierta curva y luminarias nuevas, permitirá la realización de actividades recreativas, formativas, culturales y deportivas en un entorno seguro y protegido de las inclemencias del clima.

La obra forma parte del programa estatal que contempla la construcción de 1,109 domos en Quintana Roo, una estrategia que fortalece la infraestructura educativa y comunitaria, beneficiando a miles de familias que dependen de estos centros.

El CIPI Bacalar fue inaugurado en marzo de 2018. Opera de 7:30 de la mañana a 3 de la tarde, en apoyo a familias trabajadoras. Cuenta con 6 salas educativas por rango de edad. Forma parte del proyecto alineado a la Nueva Escuela Mexicana y compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la ceremonia inaugural, la presidenta honoraria del DIF, Verónica Lezama afirmó que los primeros años de vida marcan para siempre el desarrollo físico, emocional y social de cada niña y niño. “Por eso el trabajo que aquí se hace es tan importante, porque se cuida, se acompaña, se educa y sobre todo se protege”, dijo.

Agradeció la labor de todo el personal del CIPI Bacalar, porque ponen el corazón por delante para que niñas y niños crezcan en espacios dignos, seguros y llenos de esperanza.

Por su parte, el presidente municipal Alfredo Contreras Méndez reiteró su compromiso de seguir trabajando en equipo, con responsabilidad y con corazón para construir espacios que generan bienestar y oportunidades para todas y todos.

También estuvieron en esta ceremonia inaugural Karla Teresa Sandoval López, presidenta de la Asociación de Padres de Familia del CIPI Bacalar; Reyna Valdivia Arceo Rosado, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno; Isa Franchesca Pernillo López, directora del CIPI Bacalar; Abril Sabido Alcérreca, directora general del DIF; María de los Ángeles Martínez Cantaneo, responsable por el Sistema Nacional DIF de los Centros de Atención Infantil en Quintana Roo; y María José Noverola Rodríguez, directora general del DIF Bacalar.