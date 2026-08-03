Inaugura Mara Lezama domo en el Cobach de Señor y exhorta a jóvenes a decir no a las drogas y al alcohol

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FELIPE CARRILLO PUERTO.- La gobernadora Mara Lezama inauguró el nuevo domo del Colegio de Bachilleres Plantel Señor, obra que mejora la infraestructura educativa y deportiva en beneficio de más de 200 estudiantes, al tiempo que hizo una invitación a las y los jóvenes a mantenerse alejados de las drogas, el alcohol y cualquier conducta que ponga en riesgo su futuro.

Durante la entrega de la obra, la gobernadora convivió con el alumnado, repartió balones y anunció la entrega de material deportivo para fomentar la práctica del fútbol, básquetbol y voleibol en las nuevas instalaciones. “Ya están hechas, ahora hay que usarlas”, dijo.

El proyecto incluyó la construcción de un domo de más de 500 metros cuadrados y la rehabilitación de la cancha de básquetbol, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones para el desarrollo académico, deportivo y recreativo de las y los estudiantes del plantel, fundado en 2006.

Mara Lezama destacó que estos espacios buscan promover estilos de vida saludables y fortalecer la convivencia entre la comunidad estudiantil.

“Queremos que lleven una vida sana, alejarlos de las drogas y del alcohol. Queremos que no exista violencia en sus hogares; que le digan sí al deporte, no a la violencia, no al machismo, no al clasismo y no al racismo”, expresó.

En un mensaje dirigido a las y los jóvenes, la Gobernadora compartió parte de su experiencia personal y los invitó a reflexionar sobre las decisiones que marcarán su vida.

Advirtió que detrás del consumo de sustancias existe una realidad que muchas veces no se muestra y que puede derivar en problemas personales, familiares e incluso legales, por lo que pidió a las y los estudiantes protegerse y elegir un camino de bienestar.

Mara Lezama entregó balones y equipo deportivo para uso del plantel, reiterando que el nuevo domo debe convertirse en un espacio para la práctica del deporte, la sana convivencia y el desarrollo integral de las y los bachilleres.