Sheinbaum responde a Trump y reafirma que “México es amigo de todo el mundo”

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OAXACA.- La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, luego de que éste difundiera en sus redes sociales una columna de opinión con críticas a la estrategia de seguridad del Gobierno mexicano.

Durante una gira de trabajo por Oaxaca, la mandataria sostuvo que México mantiene una política de amistad con todas las naciones, pero dejó claro que la defensa de la soberanía nacional es un principio irrenunciable.

“Nosotros somos amigos de todo el mundo y la valentía es la defensa de la soberanía”, expresó.

La reacción se produjo después de que Trump compartiera en su cuenta de Truth Social la columna “Mexico’s Problem” (“El problema de México”), del comentarista Bill O’Reilly, publicada en marzo pasado.

En el texto, el analista acusa al Gobierno mexicano de corrupción, vincula esa situación con la violencia y el narcotráfico, y cuestiona a Sheinbaum por no permitir la intervención de autoridades estadounidenses en territorio nacional. Asimismo, sostiene que México responsabiliza a Estados Unidos por el consumo de drogas y el tráfico de armas.

La publicación concluye con un llamado a la presidenta mexicana para modificar su postura frente a Washington, en un contexto de cooperación bilateral en materia de seguridad, aunque con diferencias sobre los límites de la participación estadounidense en territorio mexicano.

Reitera defensa de la soberanía

Durante el cierre de su gira por Oaxaca, Sheinbaum enfatizó que la soberanía y la independencia son principios fundamentales del Estado mexicano y reiteró que corresponde únicamente a las y los mexicanos decidir el rumbo del país.

“Defendemos la soberanía; la soberanía dimana del pueblo. Defendemos también la independencia de México, que los mexicanos y mexicanas decidamos qué ocurre en nuestro país. Nadie viene desde el extranjero a decirnos cómo va a funcionar nuestro país”, afirmó.

La mandataria aseguró que la defensa de estos principios forma parte de las luchas históricas de México y continuará siendo uno de los ejes de su administración.