Inaugura Mara Lezama domo y cancha de usos múltiples en el CETMAR No. 10 de Chetumal

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CHETUMAL.- Después de permanecer 38 años sin domo, alumnas, alumnos, personal docente y administrativo del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) No. 10, en esta capital del estado, recibieron de la gobernadora Mara Lezama Espinosa su nuevo domo y cancha, obras construidas con 5.2 mdp en inversión del dinero del pueblo que regresa al pueblo.

“Este domo y esta cancha son una señal clara de que su formación y bienestar, de que ustedes nos importan” expresó la Gobernadora al indicar que este gobierno humanista con corazón feminista está para transformar una realidad mejor. Recordó que, durante largos años, generaciones completas hicieron su mejor esfuerzo en condiciones difíciles.

De acuerdo con el secretario de Obras Públicas, Rafael Lara Díaz, de la inversión total de 5.2 mdp, 3.75 se destinaron al domo y 1.44 a la cancha de usos múltiples. El nuevo domo beneficiará de manera directa a 207 alumnas y alumnos (69 mujeres y 138 hombres), quienes ahora cuentan con un espacio digno, seguro y funcional para la realización de actividades académicas, cívicas y deportivas, protegidos de las condiciones climáticas de la región.

Esta obra fue solicitada en el programa “La Voz del Pueblo”. El CETMAR cuenta con un Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad que atiende a 17 alumnas y alumnos. Las carreras que imparte a la juventud son Recreación Acuática, Pesca Deportiva y Buceo, Mecánica Naval, Acuacultura y Climatización y Refrigeración.

A su llegada, la gobernadora Mara Lezama saludó a la estudiante Claudia Melissa Torres Bardales, la primera atleta quintanarroense en ganar medallas de oro, plata y bronce en los juegos nacionales CONADE en dos disciplinas: Acuatlón y Aguas Abiertas. Es bicampeona nacional en Acuatlón.

En 2025 ganó medallas en dos disciplinas, Acuatlón y Natación. Es la primera atleta en ganar medalla individual femenil en aguas abiertas Quintana Roo ENSE 2024 y bicampeona nacional de Acuatlón 2025. Tiene 17 años de edad, es miembro del equipo Acuática Chetumal y entrena en el gimnasio de usos múltiples Nohoch Suku´n.

Durante la ceremonia de corte del listón, Fabiola Espinosa, alumna de la carrera de Mecánica Naval, agradeció la respuesta a la solicitud, destacó la importancia que para ellos tienen el domo y la cancha y ofreció que la comunidad estudiantil tendrá el compromiso y responsabilidad de seguir preparándose para construir un futuro mejor.

Acompañaron a la Gobernadora, Elda Xix Euán, secretaria de Educación; José Rafael Lara Díaz, secretario de Obras Públicas; Fabiola Espinosa Cruz, alumna de la carrera Mecánica Naval; Mario Alberto Hernández, alumno de la carrera Mecánica Naval; Marcia Isabel Uicab, presidenta del Comité de Contraloría Social, y José Alberto Muñoz Escalante, director general del Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo.